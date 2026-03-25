Ex-Verbandsligist bindet fünf Spieler, Landesliga-Routinier bleibt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Verlängerungen unterstreichen den eingeschlagenen Weg des Vereins, auf ein entwicklungsfähiges Kollektiv zu setzen, das Schritt für Schritt zusammenwächst. Dabei spielt nicht nur die sportliche Entwicklung eine Rolle, sondern auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

Der VfL Pfullingen setzt in seiner Entwicklung weiter auf ein junges, eingespieltes Team. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat mit Alex Ripas, Jannis Gebhard, Tom Ankele, Jakob Kuhle und Philipp Kendel gleich fünf Spieler bis 2027 gebunden und damit ein klares Zeichen für Kontinuität gesetzt.

Alex Ripas hebt insbesondere die klare Struktur im Verein und die ambitionierten Ziele hervor. Auch Torhüter Jannis Gebhard sieht das Team auf dem richtigen Weg und möchte diesen Prozess weiter aktiv mitgestalten. Tom Ankele betont vor allem die Freude am gemeinsamen Spiel, während Jakob Kuhle den Teamgeist und die gemeinsamen Ziele in den Vordergrund stellt.

Philipp Kendel blickt ebenfalls optimistisch in die Zukunft und traut der Mannschaft weiteres Entwicklungspotenzial zu.

Beim VfL Pfullingen ist man überzeugt, mit diesem Kern auch in den kommenden Jahren eine stabile und konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen setzt weiterhin auf Erfahrung und Führungsqualität. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat den Vertrag mit Sven Dobler verlängert, der auch in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen wird.

Nach einer längeren Verletzungspause kämpfte sich Dobler in der laufenden Spielzeit eindrucksvoll zurück und erarbeitete sich wieder einen Stammplatz. Mit seiner Ruhe, Übersicht und körperlichen Verfassung zählt er erneut zu den konstanten Leistungsträgern im Team.

Darüber hinaus übernimmt der Routinier eine wichtige Rolle als Führungsspieler, insbesondere innerhalb der jungen Mannschaft.

Mit der Verlängerung geht Dobler in seine achte Saison beim TSV Köngen und bleibt damit ein prägender Bestandteil des Teams.

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