Ex-Verbandsliga-Spieler wechselt zum Bezirksliga-Kellerkind

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

In der Landesliga Württemberg, Staffel 1, steht die SSG Ulm nach der ersten Saisonhälfte auf dem sechsten Rang und damit im gesicherten Mittelfeld. Nun freut sich der Landesligist über einen weiteren Zugang. Mit Emilia Kopold wechselt eine 20-jährige Mittelfeldspielerin von der SG SV Erlingen/Biberach/FC Osterbuch aus der Bezirksliga Nord nach Ulm. Sie sammelte beim TSV Schwaben Augsburg bereits viel Erfahrung, wechselte dann 2024 nach Biberach und sammelte bei ihrem letzten Verein viel Einsatzminuten in der Landesliga. Nun verstärkt sie die SSG Ulm.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Senden-Ay

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Auf dem drittletzten Rang der Bezirksliga Donau/Iller steht die SGM Senden-Ay nach der ersten Saisonhälfte. Der Rückstand zum gesicherten Bereich der Tabelle ist allerdings noch weit. Nun freut sich der Bezirksligist auf einen Zugang kurz vor dem Jahreswechsel. Mit Engin Karasoy erhält die SGM viel Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga. Der 33-jährige Mittelfeldmann spielte seit 2012 für Türkpor Neu-Ulm und soll nun dem Bezirksligisten beim Klassenerhalt helfen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Sondelfingen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TSV Sondelfingen (Vierter der Kreisliga A2 Alb) freut sich in der Winterpause über zwei Zugänge. Mit Mustafa Oldac (Anadolu Reutlingen) und Leon Karim Tavakol (Kranichfeld) verstärkt der TSV seinen Kader mit einem Defensivmann und einem Spieler für das Mittelfeld.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++