Ex-Verbandsliga-Spieler wechselt innerhalb der Landesliga

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen verstärkt sich für die kommende Saison 2026/2027 mit einem erfahrenen Führungsspieler: Mikail Gümüssu wechselt vom Spitzenteam aus Bernhausen an den Silberweg.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler bringt neben seiner großen Erfahrung vor allem eine ausgeprägte Siegermentalität und starke Führungsqualitäten mit. Zudem überzeugt Gümüssu durch seine Zweikampfhärte sowie seine exzellente Spielidee und soll künftig eine wichtige Rolle innerhalb der jungen Böblinger Mannschaft übernehmen.

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehen die Verantwortlichen des SV Böblingen in ihm eine große Bereicherung für das Team. Gümüssu selbst freut sich auf die neue Herausforderung und das ambitionierte Projekt in Böblingen.