Ex-Verbandsliga-Spieler wechselt in Kreisliga und spannende Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Weihnachtsgeschenk kurz nach dem Fest: Vertragsverlängerung: Legende & Headcoach Zvonimir Kvesić verlängert bis 2027.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türkischer SV Herrenberg

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der Türkischer SV Herrenberg steht zur Winterpause auf dem ersten Platz der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen und damit Kurs auf den Bezirksliga-Aufstieg. Nun verstärkt sich der Kreisligist mit Verbandsliga- und Landesliga-Erfahrung. Mit Melih Erborazan wechselt ein 24-jähriger Mittelfeldmann des SV Anadolu Reutlingen nach Herrenberg. Zuvor trug der Spieler das Trikot der Young Boys Reutlingen in der Verbands- und Kreisliga. Beim SV 03 Tübingen sammelte er Erfahrung in der Landesliga und spielte in der Jugend bereits in U17-Oberliga für den SGV Freiberg und die TSG Balingen. Zwischenzeitlich spielte Erborazan auch für TuS Metzingen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Unterrot

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Auf dem siebten Rang der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall ging die Spvgg Unterrot in die Winterpause. Nun bekommt der Kreisligist mit Aytac Uysal viel Erfahrung. Der 25-jährige Stürmer spielte in der Vergangenheit bereits für den TSV Gaildorf, SV Kaisersbach, TAHV Gaildorf und TSC Murrhardt. In der Jugend trug Uysal das Trikot der TSG Backnang in der U19-Verbandsstaffel.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++