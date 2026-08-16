Ex-Unterföhringer Vrenezi trifft beim 3:0 von Türkgücü München

Der FC Unterföhring verliert bei Türkgücü München mit 0:3. Albion Vrenezi erzielte dabei sein erstes Saisontor ausgerechnet gegen den Verein, bei dem er einst den Durchbruch schaffte.

Gefühlt ist das Spiel gegen Türkgücü München so ein bisschen Bonusspiel für jeden Landesligisten, weil der Promi-Kader des Gegners eine Hausnummer ist. Der FC Unterföhring hat sein Gastspiel in Neuperlach zwar glatt mit 0:3 (0:2) verloren, aber diese Partie hätte auch ganz anders ausgehen können.

Die Unterföhringer sind eigentlich gut in die Partie reingekommen, auch wenn man nicht die ganz große Torchance hatte. Es war natürlich deutlich zu spüren, dass mit Daniel Gaedke und Erik Baer die beiden Topstürmer des FCU fehlten. Beide weilten im Urlaub, sind aber im nächsten Spiel wieder mit von der Partie. Türkgücü indes stellte mit Maick Antonio den wohl schnellsten Spieler des Kaders vorne rein, um so Kontersituationen vollenden zu können.

Besonders bitter war in der 19. Minute das erste Tor, denn das legten sich die Gäste selbst rein. Nach einer weiten Flanke gab es das klassische Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart mit dem fatalen Resultat, dass der Ball über den Kopf von Alexander Jobst ins Tor flog. Danach kassierten die Unterföhringer noch in Durchgang eins das zweite Tor von Albion Vrenezi. Dieser Spieler hatte einst in Unterföhring seinen Durchbruch, bevor die Reise ihn in den Profifußball führte. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein hatte Vrenezi das erste Saisonspiel – und machte auch das Tor.

Meist Kontrahent auf Augenhöhe

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Unterföhringer ganz gut im Spiel und fast die gesamte Spielzeit ein Kontrahent auf Augenhöhe. Wie schon vor der Pause erreichte man trotz viel Aufwand keine hochprozentigen Torchancen. Nach dem 3:0 des ehemaligen Ismaninger Cengiz Basaran war der Drops gelutscht. Den Unterföhringern blieb die Erkenntnis, dass man klar geschlagen nach Hause geschickt wurde, aber nicht diese drei Tore schlechter war. „Es wäre mehr möglich gewesen“, sagte später der Unterföhringer Clubchef Zivan Zivanovic, „aber Türkgücü hat immer dann die Tore geschafft, wenn wir eigentlich unsere besten Phasen hatten.“

Der FCU hat damit nun die dritte Landesliga-Partie in Serie verloren, allerdings hatte man ein Startprogramm mit vielen Spitzenmannschaften. Zivanovic sagte, dass beim Türkgücü-0:3 die Leistung seines Teams deutlich besser war als zuletzt bei dem desolaten Auftritt in Grünwald (1:6). Dazu kommt, dass Unterföhring eine Woche später auch schon wieder einen ganz anderen Kader beisammen hat.

SV Türkgücü München – FC Unterföhring 3:0 (2:0). FCU: Neff – Gerstner (46. Filotas), Asam, Jobst, Awoudja – Stipic (68. Erbs), Flesch (61. Orth), Arkadas, Tokoro (80. Vynnychuk), Larisch (68. Kretzschmar) – Antonio. Tore: 1:0 Jobst (19., Eigentor, 2:0 Vrenezi (34.), 3:0 Basaran (66.). Schiedsrichter: Nick Ebner (Gotteszell). Zuschauer: 70.