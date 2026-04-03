Ex-U23-Torwart Okoye spricht über seine Vergangenheit Maduka Okoye – jetzt Profi-Keeper bei Udinese Calcio – spricht über seine Düsseldorfer Vergangenheit. von RP / pn · 03.04.2026, 14:00 Uhr · 0 Leser

Okoye spricht über seine Düsseldorfer Vergangenheit

Der frühere U23-Keeper Maduka Okoye spielt mittlerweile als Stammkeeper in der Serie A. Er ist aber auch ein waschechter Düsseldorfer, der in seiner Heimatstadt durch gefährliche Versuchungen geprägt wurde. Im „Kicker meets DAZN“-Podcast spricht Okoye über...

...die Anfänge als Torwart: „Es war im Winter bei Flingern 08, meinem ersten Verein in Düsseldorf. Unserem Torwart wurde kalt und jeder Torwart weiß, dass wenn im Winter die Handschuhe nass sind, die Hände einfrieren. Er konnte nicht weitermachen – und das waren meine letzten Sekunden als Stürmer, seitdem bin ich nicht mehr aus dem Tor raus.“ >>> Das ist Maduke Okoye ...seine Kindheit: „Der richtige und falsche Weg waren nah beieinander. Ich habe nicht nur bei Freunden, sondern auch bei Familienmitgliedern gesehen, dass es in die andere Richtung gehen kann. Glücklicherweise hatte ich einen Vater, der mir und meinem Bruder klar gemacht hat, was im Leben wichtig ist. Ohne meinen Vater wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.“