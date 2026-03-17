Ex-U-Nationalspieler des Kongo will es in Erkenschwick nochmal wissen

Roland Kapinga (m.) spielte mit der Hammer SpVg 2020 in der Oberliga. – Foto: Pascal Mlyniec

Später Neuzugang bei der SpVgg Erkenschwick – wenn auch erst für die Reserve in der B-Kreisliga, aber mit dem Blick Richtung Oberliga-Team. Roland Kapinga (32) hat sich kurzerhand dem ESV angeschlossen und dafür wieder die Schuhe vom Nagel geholt. Ihm habe "das Adrenalin, die Fans, das Kabinenleben" gefehlt, erklärt der in Waldbröl, zwischen Siegen und Bonn, geborene Deutsch-Kongolese in der "Stimberg Zeitung" .

Sein Hauptfokus lag als Familienvater zuletzt auf seiner Familie und auf seiner Selbstständigkeit. Kapinga gründete 2022 in Herne seine eigene Fußballakademie "11 Stars". Doch nun soll es nach über eineinhalb Jahren Pause nochmal selbst als Aktiver auf den Platz. Eigentlich hatte er im Sommer 2024 zum Saisonende beim Lüner SV seine Karriere beendet. Dass sich bei der SpVgg Erkenschwick nochmal die Chance ergab, freue ihn extrem. Zwischen seinem Wohnort Lünen und seiner Arbeit in Herne liegt Oer-Erkenschwick fast genau in der Mitte – ein "perfect match" quasi.

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"Das war für mich ein wichtiger Punkt. Es ist wie ein Zwischenstopp zwischen Heimat, Arbeit und Zuhause", stellt Kapinga klar, der in seiner auf und neben dem Platz einiges gesehen hat. Über Vereine im Rheinland ging es in der Jugend über die SF Troisdorf im Jahr 2010 in die Jugend der SG Wattenscheid 09. Von dort aus gelang ihm sogar der Sprung in die U19 des Hamburger SV, ehe er eine lebhafte Laufbahn einschlug.

Die Stationen von 2012 bis 2024 : Bergisch Gladbach 09 (RL West), Borussia Freialdenhoven, Hilal Maroc Bergheim, FC Bergheim, Alemannia Aachen II (Mittelrheinliga bzw. Landesliga), VfV Hildesheim (RL Nord), Dynamo Schwerin (LL), Westfalia Herne (OL), SV Wilhelmshaven (Bezirksliga), Hammer SpVg (Oberliga), FSV Duisburg (LL) und Lüner SV (Westfalenliga). Zudem lief Kapinga auch zweimal für die U21 der Demokratischen Republik Kongo auf. Er sei viel rumgekommen. "Das waren alles interessante Stationen", blickt der gelernte Linksverteidiger zurück. Doch immer wieder warfen ihn schwerwiegende Verletzungen, wie ein Wadenbeinbruch, oder zum Beispiel ein geplatzter Wechsel zum KFC Uerdingen zurück.

Kapinga "will kein Tourist sein"

Auch abseits des aktiven Sports versuchte sich Kapinga an eigenen Projekten. So betrieb er einst mit Fußballprofi Tim Knipping (u.a. Dynamo Dresden, Jahn Regensburg, SV Sandhausen; heute KSV Hessen Kassel) das Modelabel "TL FASHION". Im Winter 2025 stellte der Landesligist TuRU Düsseldorf Kapinga als neuen Sportchef ein, doch das Engagement blieb nur von kurzer Dauer.

Bislang kam Roland Kapinga Anfang März nur für die Reserve der SpVgg Erkenschwick in der Kreisliga B zum Einsatz, schielt aufgrund seiner Erfahrung aber dennoch auf einen Platz im Oberliga-Kader. Fünf bis sechs Trainingseinheiten absolviere er wöchentlich mit einem Personal Trainer und schiebe Extraschichten ein. "Die körperliche Verfassung ist super wichtig. Daran muss ich arbeiten", betont er. Am Ende muss der Trainer entscheiden. Aber ich glaube, dass ich der Mannschaft etwas geben kann. Wenn der Coach auf mich setzt, will ich bereit sein."

All das wird aber von seiner persönlichen Fitness abhängig sein. Das weiß Kapinga auch selbst, gibt sich aber gleichzeitig ambitioniert: "Ich möchte kein Tourist sein, der sich das hier ein halbes Jahr anguckt und nicht spielt."