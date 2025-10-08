Ex-Türkgücü-Talent startet traumhaft in die 2. Bundesliga

David Abrangao erzielte in der zweiten Liga seinen ersten Treffer im Profifußball. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink/Melanie Z

Während Türkgücü München in der Bayernliga Süd die rote Laterne innehat, lebt ein ehemaliger Spieler den Traum des Profifußballs.

München – Es ist die alte und zu Genügen zitierte Geschichte von der Schnelllebigkeit des Fußballs. Erst im letzten Jahr spielte David Abrangao noch in der Regionalliga Bayern beim späteren Absteiger Türkgücü München. Nach dem vergangenen Wochenende ist klar: Abrangao ist Profispieler und Torschütze in der 2. Bundesliga. So., 05.10.2025, 13:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth Hannover 96 Hannover 96 2 2

„Wir sind sehr stolz auf ihn“, sagte Serdar Yilmaz, zweiter Vorstand von Türkgücü München, im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Abrangao sei laut Yilmaz im letzten Jahr bei den Münchnern „ein Unterschiedsspieler“ gewesen und spielte sich schnell in die Startelf des einstigen Profiklubs. Im Sommer verschlug es ihn dann zusammen mit Halit Yilmaz zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Nach zehn Minuten auf dem Platz gleicht David Abrangao für die SpVgg Greuther Fürth aus

Beim Kleeblatt ist der 21-Jährige normalerweise in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft aktiv. Doch am vergangenen Sonntag stand der 1,91 Meter große Flügelspieler erstmals im Kader der Profis. Beim Heimspiel gegen das Top-Team Hannover 96 beobachtete Abrangao einen 1:2-Rückstand von der Bank. In der 73. Spielminute war es dann so weit: David Abrangao wurde eingewechselt und darf sich seit dem Profispieler nennen. Zehn Minuten später bekamen die Oberfranken einen Freistoß. Von der linken Halbseite segelte der Ball in den Fünfmeterraum. Ein Hannoveraner wollte den Ball klären, konnte ihn aber nur auf den zweiten Pfosten verlängern – und wer stand da völlig blank? Natürlich David Abrangao. Durch seine goldrichtige Positionierung erzielte er in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich und sicherte damit den Fürthern einen Punkt.

Mit dem Spielball und einem großen Lächeln: David Abrangao bekam nach dem Spiel Szenenapplaus von den Anhängern des „Kleeblatts“. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink

Türkgücü-Spielertrainer Ünal Tosun lobt die charakterlichen Eigenschaften von Abrangao In der märchenhaften Situation wusste der Torschütze selbst nicht, für welchen Jubel er sich entscheiden sollte. Ein Herz, ein Luftkuss und ein obligatorischer Schlag in die Luft komplettierten eine wilde Reaktion. „Er war selbst so überrascht, wie man an seinem Jubel gesehen hat“, sagte Yilmaz. Auch dem aktuellen Türkgücü-Spielertrainer und ehemaligen Mitspieler Ünal Tosun ging am vergangenen Wochenende das Herz auf. Tosun lobte Abrangaos „wundervollen Charakter“ und freute sich über den rasanten Aufstieg: „Er hatte es nicht immer einfach mit mir, aber das hat ihn weitergebracht“, sagte der Bayernliga-Trainer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

David Abrangao absolvierte insgesamt 45 Pflichtspiele für Türkgücü München. Oft stand er zusammen mit Ünal Tosun (links hinten) auf dem Feld. – Foto: Adrian Goldberg/FuPa