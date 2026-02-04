Ex-Trainer über Pischka: "Der Typ, der eine Mannschaft zusammenhält"

Der ehemalige Trainer Patrick Pützer fand einst klare Worte über den früheren Defensivspieler „Wir haben ihn zum Captain gemacht. Nicht, weil er der perfekte Fußballer war. Er hatte seine Stellungsfehler, klar – sondern wegen seiner Ausstrahlung. Er war der Typ, der eine Mannschaft zusammenhält. Ein Captain, wie man ihn sich wünscht.“

Nach seiner Zeit als aktiver Spieler engagierte er sich als Teammanager und ist seit dieser Saison Co-Trainer in der Kreisliga A Düren. Im Podcast spricht er über Loyalität, verpasste Chancen, den Wandel im Amateurfußball und darüber, wie schwer es ist, einen Dorfverein sportlich am Leben zu halten.