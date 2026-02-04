Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ex-Trainer über Pischka: "Der Typ, der eine Mannschaft zusammen hält"
29-jähriges Urgestein Philipp Pischka der SG Nörvenich-Hochkirchen im Podscast bei "rheingerufen"
Ein Verein, ein Trikot, ein ganzes Fußballleben: In der neuen Folge von Reingerufen ist Philipp Pischka zu Gast. Der 29-Jährige hat seine komplette aktive Karriere bei der SG Nörvenich-Hochkirchen verbracht – vom Vierjährigen auf dem Dorfplatz bis zum Kapitän der ersten Mannschaft. Nach zwei Kreuzbandrissen beendete er seine Laufbahn, blieb dem Verein aber treu und übernahm Verantwortung neben dem Platz.
Der ehemalige Trainer Patrick Pützer fand einst klare Worte über den früheren Defensivspieler „Wir haben ihn zum Captain gemacht. Nicht, weil er der perfekte Fußballer war. Er hatte seine Stellungsfehler, klar – sondern wegen seiner Ausstrahlung. Er war der Typ, der eine Mannschaft zusammen hält. Ein Captain, wie man ihn sich wünscht.“
Nach seiner Zeit als aktiver Spieler engagierte er sich als Teammanager und ist seit dieser Saison Co-Trainer in der Kreisliga A Düren. Im Podcast spricht er über Loyalität, verpasste Chancen, den Wandel im Amateurfußball und darüber, wie schwer es ist, einen Dorfverein sportlich am Leben zu halten.
Für Anregungen und Kritik gerne an rheingerufen@icloud.com
Eine kostenlose Möglichkeit, unsere Sendung zu unterstützen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf Apple Podcasts / Spotify zu hinterlassen. Damit kannst du uns sagen, was dir an der Sendung gefällt, und anderen helfen, sie auch zu entdecken.