Ex-Trainer Schmitz äußert sich zu seinem Rücktritt in Kuckum

Besonders die 0:2-Niederlage gegen den SC 09 Erkelenz Anfang März blieb Portz im Gedächtnis. „Das war wirklich eine Vollkatastrophe. So eine schlechte Leistung habe ich in den letzten Jahren von unserer Truppe nicht gesehen“, sagt er. Unzufrieden war Portz allerdings schon mit der Phase im Dezember. Da habe er gemerkt, dass es zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr ganz passe. Nach dem Sieg beim Erka-Cup in der Winterpause und Platz drei bei der Hallenstadtmeisterschaft glaubte Portz kurzzeitig noch an die Wende.