Ex-Trainer Schmitz äußert sich zu seinem Rücktritt in Kuckum

Es war der 20. Spieltag in der Bezirksliga Mittelrhein: eine 2:3-Heimniederlage gegen die SG Stolberg. Danach entschied Schmitz noch auf dem Platz, sein Traineramt abzugeben. „Ich habe ja bereits im September gesagt, dass ich zum Saisonende aufhöre“, blickt er zurück. „Aber nach dem Stolberg-Spiel hatte ich das Gefühl, einen neuen Impuls setzen zu müssen“, erklärt er – und betont, dass er seinem Team keinen Vorwurf mache.
„Ich hätte natürlich gerne bis zum Saisonende durchgezogen, aber es war einfach eine Gefühlssache. Manchmal muss man Dinge tun, die einem wehtun“, sagt Schmitz.
Bereits in der Vorwoche habe es Gespräche mit dem Vorstand gegeben. Vor allem Vorsitzender Thomas Portz bot Schmitz seine Unterstützung an. „Ich war vor dem Stolberg-Spiel auch beim Training dabei, habe in erster Linie beobachtet“, erklärt Portz.
Besonders die 0:2-Niederlage gegen den SC 09 Erkelenz Anfang März blieb Portz im Gedächtnis. „Das war wirklich eine Vollkatastrophe. So eine schlechte Leistung habe ich in den letzten Jahren von unserer Truppe nicht gesehen“, sagt er. Unzufrieden war Portz allerdings schon mit der Phase im Dezember. Da habe er gemerkt, dass es zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr ganz passe. Nach dem Sieg beim Erka-Cup in der Winterpause und Platz drei bei der Hallenstadtmeisterschaft glaubte Portz kurzzeitig noch an die Wende.
Vier Niederlagen aus fünf Spielen zum Rückrundenauftakt seien letztlich zu viel gewesen, sagt Schmitz. In der Tabelle liegt Kuckum derzeit vier Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz. „Aufsteigen ist schwieriger als Drinbleiben. Meine Entscheidung sollte auch helfen, den Abstieg vielleicht noch zu verhindern – weil ich dem Verein wirklich das Beste gönne und es einfach gute Jungs sind“, erklärt er.
Dankbarkeit kommt auch vom Klub. „Die Erfolge, die Christian hier hatte, sind kaum zu toppen: Aufstieg, Kreispokalsieg – ich glaube, das ist nach sieben Jahren wirklich ordentlich“, lobt Portz. Er habe sogar im Hinterkopf gehabt, dass Schmitz als Trainer die Zehn-Jahres-Marke knackt.
Nun rückt Portz zunächst selbst ins Traineramt. Schon bei der 0:1-Niederlage gegen Concordia Oidtweiler am vergangenen Freitag saß er auf der Bank. „Beim Training vor dem Oidtweiler-Spiel war bereits ein anderer Flow drin. Das hat nichts mit Christian als Person zu tun, aber plötzlich waren alle wieder da, und beim Spiel war es dann auch eine klasse Leistung von den Jungs“, sagt Portz.
Auch deshalb wird er die Mannschaft bis zum Saisonende gemeinsam mit Co-Trainer Christoph Scheufen betreuen.
Rothkranz übernimmt damit erst zur neuen Saison. „Georg hat zwar vor nichts Angst, aber Christoph und ich wollten ihn nicht ins Rennen schicken. Wenn das schiefgeht, müssen wir uns im Sommer wieder jemanden anderen suchen“, erklärt Portz.
Und Schmitz? Er hält eine Rückkehr in den Fußball derzeit für nahezu ausgeschlossen. Es sei denn, „Kuckum bräuchte mich irgendwann noch mal – oder mein Heimatverein Sparta Gerderath“, dann würde er mit sich reden lassen, sagt Schmitz. Die Spiele von Kuckum werde er künftig aber wieder als Zuschauer verfolgen.