Ex-Trainer der SG Sonnenhof übernimmt Verein von Kruse und Harnik In der 3. Liga stand Oliver Zapel an der Seitenlinie in Großaspach, nun geht es nach Hamburg. Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Oberliga Hamburg Großaspach Dassendorf Oliver Zapel

Der 57-jährige Oliver Zapel ist in Württemberg einigen Fußballkennern ein Begriff. In der Saison 2016/17 und 2019/20 hatte er als Cheftrainer das Sagen bei der SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Dort traf sein Team auf Gegner wie der SC Paderborn, 1. FC Magdeburg, Holstein Kiel, TSV 1860 München und den 1. FC Kaiserslautern. Nach drei Spielzeiten beim 1. FC Pönix Lübeck in der Regionalliga Nord und der letzten Spielzeit bei der U19 des JFV Lübeck geht es für Zapel nun zu einem Team aus der Oberliga Hamburg, die viele durch deren Spieler kennen. Im Kader steht mit Martin Harnik ein ehemaliger Bundesliga-Stürmer des VfB Stuttgart, dazu kommt mit Max Kruse ein spannender Wintertransfer. Nun ergänzt Zapel das prominente Team. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Oliver Zapel wird neuer Cheftrainer zur Saison 2026/2027

Wir stellen frühzeitig die sportlichen Weichen für die kommenden Jahre. Zur Saison 2026/27 übernimmt Oliver Zapel das Amt des Cheftrainers am Wendelweg. Mit der Verpflichtung eines DFB-Fußballlehrers mit UEFA-Pro-Lizenz gewinnen wir höchste fachliche Qualität, eine moderne und klare Fußballidee sowie einen Trainer, der für nachhaltige sportliche Entwicklung steht. Im Fokus stehen dabei die gezielte Weiterentwicklung hungriger, ambitionierter Spieler und der strukturelle Ausbau des gesamten sportlichen Bereichs.

Diese Entscheidung unterstreicht unseren Anspruch, langfristig zu denken und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Herzlich willkommen am Wendelweg, Olli! Oliver Zapel zu seiner neuen Aufgabe: „Die TuS Dassendorf ist ein Verein mit klarer Haltung und einem sehr ambitionierten Umfeld. Mich reizt besonders der gemeinsame Weg: Strukturen weiterzuentwickeln, eine klare Spielidee zu implementieren und Spieler individuell besser zu machen. Ich möchte mit der Mannschaft Fußball spielen, der Mut, Intensität und Identität ausstrahlt und der den Menschen in Dassendorf und der Region Freude macht. Diese Aufgabe gehe ich mit voller Überzeugung, großer Energie und Respekt vor dem Verein an.“