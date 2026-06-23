Ex-Trainer aus Württemberg rückt in Bundesliga-Trainerstab auf

– Foto: Philip Ziegler

Der 1. FC Köln aus der Bundesliga rückt Evangelos Sbonias in den Profi-Trainerstab auf. Der 43-jährige Deutsch-Grieche, bisher Cheftrainer der U21, wird Co-Trainer im Team von Chefcoach René Wagner. Zuvor prägte Sbonias mehrere Stationen in Württemberg und führte die Kölner U21 dreimal ins gesicherte Mittelfeld der Regionalliga West sicher weiter.

Sbonias verlässt damit nach drei Spielzeiten seinen Posten als U21-Cheftrainer. In Köln arbeitete er insgesamt 100 Partien mit der zweiten Mannschaft und stabilisierte sie in der Regionalliga West. In der Saison 2023/24 holte die FC-U21 unter seiner Leitung 15 Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen, 2024/25 folgten zwölf Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen. In der abgelaufenen Spielzeit führte er das Team mit 45 Punkten auf Platz zehn. Zugleich begleitete er mehrere Talente auf dem Weg in den Profibereich, darunter zuletzt Fynn Schenten, Youssoupha Niang und Cenny Neumann.

Vor seiner Zeit beim 1. FC Köln war Sbonias fast durchgehend in Baden-Württemberg tätig. Nach frühen Stationen beim FV Löchgau, den er in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, betreute, arbeitete er 2016/17 als Co-Trainer bei der SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Es folgten prägende Jahre bei der TSG Backnang. In der Oberliga Baden-Württemberg kam er 2018/19 auf acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen, in der Verbandsliga-Saison 2019/20 auf 14 Siege, vier Remis und nur eine Niederlage.