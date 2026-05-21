Ex-Trainer aus Württemberg führt Paderborn in die Relegation

– Foto: Ralf Just

Ralf Kettemann steht mit dem SC Paderborn vor den wichtigsten Spielen seiner noch jungen Amtszeit als Zweitliga-Cheftrainer. Nach Rang drei in der Abschlusstabelle trifft Paderborn in der Relegation auf den VfL Wolfsburg. Der Trainer mit württembergischer Vergangenheit hat den Klub damit dicht an die Bundesliga geführt.

Am letzten Spieltag nutzte Paderborn die eigene Chance und den Patzer von Hannover 96. Beim 2:0 in Darmstadt brachte Stefano Marino den SCP früh in Führung, Sven Michel entschied die Partie kurz vor Schluss. Selbst ein verschossener Foulelfmeter von Filip Bilbija in der 62. Minute änderte nichts mehr am Ausgang. Paderborn beendete die Saison mit 62 Punkten, gleichauf mit dem direkten Aufsteiger SV 07 Elversberg, aber hinter diesem in der Tabelle. Hannover blieb mit 60 Punkten Vierter. Damit geht Kettemanns Mannschaft nun in die Relegation gegen Wolfsburg.

Für Kettemann ist es ein bemerkenswerter Schritt in einer Laufbahn, die nicht geradlinig in den Profifußball führte, sondern stark in Württemberg verwurzelt ist. Als Spieler war er unter anderem für den TSV Crailsheim, die Stuttgarter Kickers, den VfR Aalen und den TSV Ilshofen aktiv. 310 Spiele, 50 Tore und 38 Vorlagen stehen in seiner Bilanz. Besonders in Ilshofen prägte er später auch als Trainer eine erfolgreiche Phase.