Ex Trainer Alperen Tali freut sich auf Kooperation im Jugendbereich

Tali": Ich musste schweren Herzens diesen schönen Verein verlassen, weil ich Privat mit meiner Fussball Akademie KYD Youth Scout Team in Öhringen meine Selbstständigkeit aufbauen werde. Wir starten ab September 2025 und ich brauche dafür Trainingsplätze (Kunstrasen) und um eine größere Reichweite an jungen Talenten zu haben eben eine größere Stadt die dahinter steht. Ich kehre deshalb auch als Trainer zu meinem Heimat Verein TSG Öhringen 2 zurück und freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

Mit der TSG Öhringen habe ich einen Verein der seit Jahrzehnten schon sehr viel Wert auf die Jugend legt und sie da ebenfalls mit uns KYD kooperieren wird.

Wir scouten die besten Talente aus der Region Hohenlohe, Unterland und Schwäbisch Hall und nehmen sie in unsere Akademie auf und kooperieren gegeben falls mit deren Schulen der Talente, um sie auch mal aus dem Sportunterricht zu befreien, damit sie noch professioneller trainiert werden können.

Wenn sie dann durch unsere ausgebildeten Trainer so weit ausgebildet wurden, damit wir sie zu unseren Partnervereinen die von der Bundesliga bis zur Oberliga bestehen zum Probetraining anbieten können, so daß die jungen Talente ihrem Traum näher kommen." Erklärte Tali was er vorhat und freut sich mit SV Dimbach und der TSG Öhringen schon zwei Vereine hat mit denen er eine Kooperation eingehen kann.

Der SV Dimbach wünscht sich dadurch auch junge Talente aus der Region in ihren eigen Jugendbereich zu gewinnen, damit der Übergang in die KYD Akademie leichter fällt und sie eventuell den Sprung in den Zukunft in den Profi bereich schaffen können.