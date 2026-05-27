Ex-Torwart Tatai (42) trifft für FCD III – Vorlage kommt vom Keeper

„Es ist Zeit dafür“: Dai Tartai hört nach zehn Jahren als Trainer auf; Florian Fink und Florian Petereit übernehmen. – Foto: Fupa

Ganz gelassen kann sich der FC Deisenhofen III am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen II aus der Kreisligasaison verabschieden. Der Neuling hat den Verbleib in der Zugspitz-Gruppe 2 bereits seit dem drittletzten Spieltag in der Tasche. „Da haben wir durch ein 2:1 gegen den FC Aich halbsouverän den Klassenerhalt geschafft“, erinnert sich Trainer Dai Tatai schmunzelnd an den entscheidenden Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten. In einer laut Tatai „guten Liga“ benötigte seine Truppe eine gewisse Eingewöhnungszeit, doch dann lief es: Der FCD III ist das viertbeste Rückrundenteam. Ein Faktor war auch die Heimstärke. In dieser Statistik nimmt die Mannschaft ebenfalls Rang vier ein.

Zu einem Kuriosum kam es angesichts von Personalproblemen am vergangenen Wochenende beim 4:3-Erfolg bei Schlusslicht FT Jahn Landsberg. „Dann ist es in Deisenhofen eben so, dass in der Dritten Leute aus der Vierten, Zweiten, U18, U19 und Senioren A, B und C mitspielen“, so Tatai, der mit 42 selbst zu den Senioren B zählt und der in Landsberg nicht nur rund 70 Minuten lang mitkickte, sondern auch zum 1:1 traf. Besonders bemerkenswert: Der Coach ist gelernter Torwart und er bekam die Vorlage von Tom Klingelhöfer, ebenfalls einem Keeper, der im Feld aushalf. Klingelhöfer traf später sogar noch selbst zum zwischenzeitlichen 3:2 für Deisenhofen.