Ex-Torwart Ganslmeier steht seinem Heimatverein im Weg zur Kreisliga

Auf ein Wiedersehen mit der BSG freut sich Berglerns Keeper Florian Ganslmeier (l.), hier im Gespräch mit dem Trainergespann Samir Merdanovic und Michael Faltlhauser (r.). – Foto: Dominik Findelsberger

BSG Taufkirchen trifft am Samstag in der Relegation auf den SV Eintracht Berglern. Ausgerechnet Florian Ganslmeier hütet das gegnerische Tor – 18 Jahre lang stand er selbst für Taufkirchen zwischen den Pfosten.

Die Saison endet so, wie sie begonnen hat: Im August standen sich Kreisklassist BSG Taufkirchen und der SV Eintracht Berglern aus der Kreisliga im Totopokal gegenüber. Damals gewann Berglern auswärts souverän 4:0 – und sicherte sich später auch die Kreispokalmeisterschaft. Am heutigen Samstag treten die beiden Teams erneut gegeneinander an: Ab 15 Uhr geht’s auf dem Sportplatz Langenpreising um den Aufstieg beziehungsweise den Verbleib in der Kreisliga. Und dieses Mal wird es nicht so eindeutig wie im August, da sind sich beide Seiten sicher.

„Taufkirchen hatte damals eine neue Mannschaft. Und ein Relegationsspiel ist noch einmal was anderes als ein Spiel in der ersten Pokalrunde”, sagt Berglerns Trainer Michael Faltlhauser. Optimistisch bleibt er dennoch: „Wir haben diese Saison gezeigt, dass wir es auch mit Bezirksligisten aufnehmen können, wenn wir unsere Leistung abrufen.” Tatsächlich bezwang die Truppe von Faltlhauser im November den SE Freising im Pokal (1:0).

In der Kreisliga lief es dagegen nicht ganz rund. Doch enttäuscht ist Faltlhauser über den Relegationsplatz 11 nicht: „Zur Winterpause lagen wir auf einem direkten Abstiegsplatz.” Es folgte eine „unerwartet gute Rückrunde”, in der Berglern zwischenzeitlich lange auf einem sicheren Platz stand. Erst am vorletzten Spieltag ging es wieder runter auf Rang elf. Doch Faltlhausers Team sei voller Energie und Kampfgeist. Die Relegation sei überhaupt kein Beinbruch. „Wir sind stolz auf unsere Leistung – egal, wie das Spiel ausgeht.”

Stolz auf die eigene Leistung dürfte auch Kreisklassen-Vizemeister BSG Taufkirchen sein. Sportlicher Leiter Thomas Götzberger sieht sein Team zwar nicht als Favorit: „Wir kommen aus der Kreisklasse und Berglern spielt Kreisliga. Das ist nicht umsonst so.“ Aber: „Wenn du Zweiter bist, gibt dir das ein gewisses Selbstvertrauen.“ In der Kreisklasse 4 sicherte sich der SV Eichenried vorzeitig die Meisterschaft, locker verfolgt von den Taufkirchenern, die ihrerseits ebenfalls keinem großen Druck von unten ausgesetzt waren.

„Jetzt hängt alles an einem Spiel. 90 oder 120 Minuten”, weiß Götzberger. „Danach ist Pause. Schonen müssen wir uns nicht mehr. Wir hängen uns rein und sind am Ende hoffentlich die bessere Mannschaft.”

Und wenn nicht? „Dann werden wir dem Gegner gratulieren. Vor allem ihrem Torwart Florian Ganslmeier”, sagt der Sportchef mit einem Schmunzeln. Ganslmeier stand 18 Jahre im BSG-Tor, ehe er nach einem Umzug zum SVE wechselte. Auch Berglerns Trainer Faltlhauser weiß: „Die BSG würde ihn gerne zurückholen.” Im August hielt Ganslmeier gegen seinen Heimatverein noch die Null. Bleibt abzuwarten, was in der Relegation passiert. TIPP: 2:1 für BSG