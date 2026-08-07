Ex-Torschützenkönig stürmt für Aufsteiger - neues Trio im Tor

Mit 26 Treffern im Dress des SV Fortuna Magdeburg hatte sich Martin Temp in der Saison 2022/23 die Krone mit Justin Kreideweiß, Vyacheslav Potapenko und Maurice Pascale Schmidt geteilt. Nach zwei Saisons beim Ummendorfer SV und einer einjährigen Pause nach Kreuzbandriss könnte Temp künftig für den VfB Ottersleben auf Torejagd gehen. Zum Spielerprofil:

"Wir standen mit Marvin schon länger im Gespräch", berichtet VfB-Vorstandsmitglied Matthias Wölfer. "Anfang des Jahres hatten wir ihm angeboten, einfach mal bei uns mitzumachen. Seit März war er regelmäßig dabei, seit Mai ist er im Training." Noch sei der 26-jährige Angreifer auf dem Weg der Genesung, so viel hat sich aber bereits schon gezeigt: "Die Technik, den Abschluss und den Torriecher hat er alles noch."

Das vielleicht jüngste Torwart-Trio in der Verbandsliga

Neben der Frage nach einem neuen Torjäger (Wölfer: "Wir lösen Antons Abgang über das Kollektiv") war vor allem die Torhüterfrage in Ottersleben spannend. Justus Worm, die Nummer eins der vergangenen beiden Jahre, hatte schon frühzeitig seinen Abgang aufgrund eines Umzugs nach Passau erklärt. "Schon im vergangenen Herbst haben wir uns Gedanken gemacht, ab dem Winter haben wir Gespräche geführt", sagt Wölfer. Zum Spielerprofil:

>> Justus Worm

Mit dem 18-jährigen Jerrit Schünemann (SV Arminia) und dem 22-jährigen Justus Schönfeld (SV Irxleben) haben zwei junge Keeper den Weg zum VfB gefunden. Gemeinsam mit dem noch 16-jährigen Hannes Paul Elbert im Training bilden sie das wohl jüngste Torwart-Trio der Verbandsliga. "Jerrit ist ein sehr moderner Keeper, Justus überzeugt mit seiner Erscheinung und Hannes hat ein sehr großes Potenzial", zählt Wölfer die Vorteile der drei Torhüter auf. Zu den Spielerprofilen:

>> Jerrit Schünemann

>> Justus Schönfeld

>> Hannes Paul Elbert

Mit Jonas Schulz (SV 09 Staßfurt) und Lucas Müller (SV Liesten) vermeldete der Verbandsliga-Aufsteiger im Sommer zudem zwei 21-jährige Mittelfeldspieler als Neuzugänge. Und mit Joe Joycen Lehmann (19) und Pepe Altenkirch (17) haben sich außerdem wieder zwei Jungs aus dem eigenen Stall empfohlen. "Wir wollen diesen Weg, jungen Spielern bei uns eine Chance zu geben, weitergehen", sagt Wölfer: "Denn das ist die Philosophie, die uns überhaupt erst in die Verbandsliga geführt hat." Zu den Spielerprofilen:

>> Jonas Schulz

>> Lucas Müller

>> Joe Joycen Lehmann

>> Pepe Altenkirch

Am Freitagabend geht es für den VfB Ottersleben wieder los. Zum Eröffnungsspiel empfängt der Aufsteiger den Stadtrivalen SV Fortuna Magdeburg. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das Derby im kostenlosen Livestream übertragen.