Ex-Tennis-Borussia-Trainer soll Staaken II retten

Dirk Hein löst Charlamain Brown (bleibt im Trainerstab) als Cheftrainer beim SC Staaken II ab. Das bestätigt der Verein auf seiner Homepage. Hein war von 2016 bis 2019 beim Bezirksligisten BW Spandau tätig, danach übernahm er die U23 von Tennis Borussia in der Landesliga – seine letzte Trainerstation. Staaken II befindet sich in akuter Abstiegsnot und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bereits im Oktober verließ Cheftrainer Sven-Henry Haase den Bezirksligisten und wechselte in den Trainerstab der Ersten Mannschaft in der Berlinliga.

