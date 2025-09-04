Ex-SVWW-Profi gibt Debüt in der Verbandsliga

Limburg/Taunusstein. Die Verbandsliga Mitte ist seit Mittwochabend um eine "Attraktion" reicher. Denn mit Nico Rieble lief im Trikot des SV Rot-Weiß Hadamar ein Spieler auf, der vor zwei Jahren noch mit dem SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga unterwegs war. Statt im Berliner Olympiastadion, dem Hamburger Volksparkstadion oder der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird Rieble also künftig auf der Sportanlage "An der dicken Eiche" im Limburger Stadtteil, am Hornauer "Reis" oder in der Heuchelheimer "Schwimmbadstraße" auflaufen. Wie es zur Verpflichtung kam, erläutert sein neuer Spielertrainer. Es ist nicht der einzige Transfer, den Hadamar Ende August getätigt hat.

"Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Es hat sich lange gezogen, aber das war von vornherein klar. Wir haben ihm keinen Druck gemacht", sagte Rot-Weiß-Coach Maurice Burkhardt. Der 30-Jährige, der in Taunusstein im selben Haus wie Hadamars Kapitän Brooklyn Wölfinger wohnt, war zuletzt vereinslos gewesen. Bei Hadamar hatte er sich seit Wochen im Training fitgehalten und parallel mögliche Engagements im Profibereich sondiert. "Er war auch mit einigen Vereinen in Kontakt, aber er hat dann am Dienstag für sich entschieden, dass er seine Profikarriere vorerst beendet und einen anderen Weg einschlägt. Er fühlt sich sehr wohl bei uns", sagt Burkhardt.

Neben dem sportlichen Engagement beim ambitionierten Verbandsligisten habe der Verein auch signalisiert, ihm beim Aufbau eines beruflichen Standbeins helfen zu können. Auf dem Platz soll es umgekehrt laufen, denn da soll der zentrale Defensivspieler den Hadamarern nach dem eher durchwachsenen Saisonstart helfen, möglichst schnell an die Tabellenspitze zu kommen. Am Mittwochabend ließ es sich gut an, denn da siegte Rot-Weiß im Derby gegen den TuS Dietkirchen mit 3:0, Rieble wurde zehn Minuten vor dem Ende für Burkhardt eingewechselt und erhielt somit seinen ersten Einsatz rot-weißen Dress. Als Joker.

"Ein wichtiger Baustein"

Dass Rieble demnächt auch eine Option für die Startelf sein könnte, ist angesichts seiner Vita als ehemaliger Zweit- und Drittligaspieler (vor der Zeit beim SVWW kickte Rieble unter anderem beim VfB Lübeck, Hansa Rostock und dem VfL Bochum) naheliegend. Burkhardt sagt: "Er soll ein wichtiger Baustein sein, bringt wichtige Erfahrung für unsere junge Mannschaft mit."

Das gilt auch für den zweiten Zugang, den Rot-Weiß im Laufe des Augusts verpflichtet hat. Denn mit Tolga Demirbas hat sich ein regional- und hessenligaerfahrener Mittelfeldspieler dem SV angeschlossen. Im NLZ bei Mainz 05 ausgebildet, kam der 26-Jährige auf Regionalliga-Einsätze bei der U23 der 05er, spielte anschließend bei Schott Mainz und war zuletzt vier Saisons beim FC Eddersheim in der Hessenliga aktiv. Im Sommer war Demirbas eigentlich zum SV Zeilsheim gewechselt. Doch nach vier Einsätzen folgte der kurzfristige Wechsel als Vertragsamateur zum Ligakonkurrenten. Auch Demirbas kam gegen Dietkirchen zu einem ersten Einsatz als Joker.

"Wir haben einige Spieler noch abgegeben in den letzten Wochen. Da war klar, dass noch Bedarf besteht. Dass er zu uns kommt, ist dann relativ schnell über die Bühne gegangen", sagt Burkhardt und bezieht sich dabei auf die Abgänge von Paulo Gombert (TSG Wörsdorf), Moritz Brato (SG Betzdorf), Connor Nebel (SKV Beienheim), Naoki Toyosawa (SV Wiesbaden) und Kaito Shimoda (Ziel unbekannt).

Ambition ist klar: Hessenliga-Aufstieg

Nun steht der Kader, der in den kommenden Wochen den Beweis liefern muss, warum Hadamar die Ambition hegt, in die Hessenliga aufzusteigen. nach zuletzt zwei Siegen gegen Hornau und Dietkirchen sieht die Lage etwas entspannter aus. Wenngleich der aktuell Tabellenachte noch weiter Boden gutmachen will. "Wenn man den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen, war der Start so nicht akzeptabel. Da war schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Die Liga ist dieses Jahr zum Glück sehr ausgeglichen. Wir schauen von Spiel zu Spiel", sagt Burkhardt. Kommenden Sonntag geht es zu Aufsteiger TSF Heuchelheim.