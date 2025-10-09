Ex-Stürmer des MSV & 1. FC Bocholt: So läuft es für Malek Fakhro

In den Profi-Ligen ruht am kommenden Wochenende der Ball. Das gilt auch für die deutschen Regionalligen, wenngleich nicht jede wie die West-Gruppe den offiziellen Status einer "Profi-Liga" besitzt. Der Grund ist die erneute Länderspielpause, in der auch wieder Malek Fakhro unterwegs sein wird. Der ehemalige Torjäger des MSV Duisburg und 1. FC Bocholt spielt seit Sommer für den Hallescher. So läuft es für ihn.

Wenn Nationen Spieler zum "Lehrgang" einladen, müssen die Vereinsmannschaften ihre Akteure freistellen. Deshalb muss der Hallescher FC sogar in zwei Spielen auf Fakhro verzichten, denn neben dem Pokalspiel gegen Rot-Weiß Kemberg wird der Angreifer scheinbar auch gegen die VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost fehlen, wie der Klub mitteilt: "Nach seiner Rückkehr aus Doha wird Malek Fakhro pünktlich zum Heimspiel gegen Lok Leipzig wieder ins Mannschaftstraining des HFC einsteigen. Der Club wünscht seinem Angreifer erfolgreiche Einsätze und wertvolle Erfahrungen im Trikot des Libanon." Zuvor stehen in Katar zwei Länderspiele in der Qualifikation zum Asien-Cup gegen Bhutan an.

Beim MSV Duisburg wurde Fakhro im vergangenen Jahr zum Nationalspieler. Gute Leistungen im Herbst 2024 beschertem dem Essener Stürmer die erste Einladung des Libanon, in Duisburg feierte er im Anschluss die Meisterschaft in der Regionalliga West. Doch den Gang in die 3. Liga trat der drittbeste Torschütze der "Zebras" (neun Ligatore) nicht an, sondern verließ nach 2021/22 ein weiteres Mal den Westen. Damals ging er nach ordentlichen Leistungen im Trikot des SV Straelen (acht Tore) zum VfB Lübeck (neun Tore), ehe er sich beim 1. FC Bocholt mit 30 Regionalliga-Toren in 61 Partien zu den erfolgreichsten Knipsern entwickelte.

Hallescher FC gewinnt sechsmal zum Auftakt - und holt im September nur einen Punkt

In Halle hat Fakhro in den vergangenen vier Duellen in der Startelf gestanden, allerdings war der Monat September kein guter für den HFC. Mit nur einem Punkt hat der langjährige Drittligist (2012 bis 2024) seine Spitzenposition nach tollem Saisonstart (sechs Siege) verloren und läuft nun mit sechs Punkten Rückstand auf Lokomotive Leipzig der Tabellenführung hinterher.

Fakhro spielt häufig, hat bislang aber auch nur dreimal getroffen. Seine Bestform hat er also noch nicht gefunden, das gilt nach den jüngsten Ergebnissen aber auch für den HFC. Die Länderspielpause ist vor allem für den Angreifer eine gute Gelegenheit, mit frischem Selbstvertrauen seinen neuen Verein wieder Richtung Platz eins zu schießen - am besten natürlich schon im Duell mit Tabellenführer Lok Leipzig am 24. Oktober.