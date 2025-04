Ex-"Spielvi"- und Diessenhofen-Coach wechselt nach St. Gallen

Frontino wird U19-Trainer beim FC St. Gallen. Der SC Kriens verliert Trainer Gianluca Frontino nach nur einer Saison. Der ehemalige Profi zieht es als U19-Trainer zum FC St. Gallen - wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. "Ausschlaggebend waren für mich am Ende die sportlichen Perspektiven, bei einem solch grossen Klub arbeiten zu können, mit der Möglichkeit auf das Uefa-Pro-Diplom", lässt sich Frontino zu seinem Entscheid zitieren. Unter dem Ex-Trainer der SV Schaffhausen und vom FC Diessenhofen spielen die Luzerner um den Aufstieg in die Challenge League mit. So ist der SCK nach 29 Runden punktgleich mit Biel an der Spitze der Promotion League. Bei Frontinos neuen Klub übernimmt ausserdem Damian Senn die U21-Equipe. Der derzeitige Coach der U17 beerbt in dieser Funktion Orest Shala.

