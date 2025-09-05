Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ex-Spielerin kritisiert den FSV Hessen Wetzlar scharf
Teaser RL SÜD Frauen: +++ Ein Brand im Trainingslager, leere Versprechungen und viel Verzweiflung. Zoë Steenhuis hat in ihren sechs Wochen beim FSV keine schöne Zeit erlebt. Jetzt bricht sie ihr Schweigen +++
Wetzlar. Eines möchte Zoë Steenhuis immer wieder betonen: „Ich wünsche dem Verein nur das Beste.“ In weiten Teilen des knapp 30-minütigen Gesprächs äußert die Ex-Spielerin des FSV Hessen Wetzlar aber auch deutliche Kritik am Frauenfußball-Regionalligisten. In aller erster Linie an falschen Versprechungen, mit denen sie in ihren wenigen Wochen in Mittelhessen konfrontiert wurde. Aber auch an einem Brand, der sich während des Trainingslagers Anfang August in Winterberg ereignet haben soll, hat die 21-jährige Torhüterin noch heute zu knabbern.