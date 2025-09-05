 2025-09-04T13:21:47.781Z

Zoë Steenhuis, hier noch im Trikot von Montpellier, spricht über ihre kurze, aber schwierige Zeit beim Fußball-Regionalligisten FSV Hessen Wetzlar. (Archivfoto) © IMAGO/PanoramiC
Zoë Steenhuis, hier noch im Trikot von Montpellier, spricht über ihre kurze, aber schwierige Zeit beim Fußball-Regionalligisten FSV Hessen Wetzlar. (Archivfoto) © IMAGO/PanoramiC

Ex-Spielerin kritisiert den FSV Hessen Wetzlar scharf

Teaser RL SÜD Frauen: +++ Ein Brand im Trainingslager, leere Versprechungen und viel Verzweiflung. Zoë Steenhuis hat in ihren sechs Wochen beim FSV keine schöne Zeit erlebt. Jetzt bricht sie ihr Schweigen +++

Wetzlar. Eines möchte Zoë Steenhuis immer wieder betonen: „Ich wünsche dem Verein nur das Beste.“ In weiten Teilen des knapp 30-minütigen Gesprächs äußert die Ex-Spielerin des FSV Hessen Wetzlar aber auch deutliche Kritik am Frauenfußball-Regionalligisten. In aller erster Linie an falschen Versprechungen, mit denen sie in ihren wenigen Wochen in Mittelhessen konfrontiert wurde. Aber auch an einem Brand, der sich während des Trainingslagers Anfang August in Winterberg ereignet haben soll, hat die 21-jährige Torhüterin noch heute zu knabbern.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

