Ex-Spielerin kritisiert den FSV Hessen Wetzlar scharf

Wetzlar. Eines möchte Zoë Steenhuis immer wieder betonen: „Ich wünsche dem Verein nur das Beste.“ In weiten Teilen des knapp 30-minütigen Gesprächs äußert die Ex-Spielerin des FSV Hessen Wetzlar aber auch deutliche Kritik am Frauenfußball-Regionalligisten. In aller erster Linie an falschen Versprechungen, mit denen sie in ihren wenigen Wochen in Mittelhessen konfrontiert wurde. Aber auch an einem Brand, der sich während des Trainingslagers Anfang August in Winterberg ereignet haben soll, hat die 21-jährige Torhüterin noch heute zu knabbern.