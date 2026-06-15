Ex-Spieler wird Co-Trainer beim Oberligisten, ein anderer Trainer geht

– Foto: Alexander Hornauer / Verein

Die TSG Backnang stellt ihr Trainerteam für die Oberliga-Saison 2026/27 neu auf. Luis Sadler scheidet aus beruflichen und zeitlichen Gründen als Co-Trainer aus, Mergim Collaku kehrt dafür in neuer Rolle in die Etzwiesen zurück. Der 33-Jährige bringt Spielerfahrung, Trainererfolge und enge Bindung zum Verein in das Team ein.

Collaku ist bei der TSG kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2012/13 lief er als junger Spieler für Backnang auf, nachdem er zuvor seine Jugend und die ersten Jahre im Aktivenbereich beim Verein verbracht hatte. Nun kehrt er nach zwölf Jahren zurück und übernimmt Verantwortung im Trainerteam. Für Collaku selbst ist die Aufgabe deshalb mehr als nur ein neuer Posten: Er trifft auf viele vertraute Gesichter und sieht die Rückkehr zu seinem Heimatverein als besonderen Schritt.

Erste Trainererfahrung sammelte der 33-Jährige über drei Spielzeiten als Spielertrainer bei Kosova Kernen. Seine Bilanz dort fällt deutlich aus: In 76 Spielen holte seine Mannschaft 59 Siege und zehn Unentschieden bei nur sieben Niederlagen. Parallel bringt Collaku eine lange Spielerkarriere mit. Insgesamt stehen 207 Spiele, 20 Tore und 38 Assists in seiner Vita. Zuletzt war er noch für den TSV Schornbach in der Bezirksliga aktiv.