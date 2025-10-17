Ex-Spieler verstärkt Unterföhrings Trainerteam - Kommt vom FC Bayern

Mittlerweile sollte auch der letzte Optimist beim FC Unterföhring verstanden haben, dass der ambitioniert gestartete Landesligist im Abstiegskampf steckt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 13.30 Uhr) steht ein mindestens richtungweisendes Match an. Nach dem Achtungserfolg in Rosenheim (1:1) braucht es nun drei Punkte – egal wie.

In der Tabelle haben die Unterföhringer Fußballer mit 17 Punkten aus 15 Spielen nur fünf Teams hinter sich und eine davon ist der nächste Gegner. Garmisch steht auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz mit vier Zählern Abstand zum FCU. Das führt zu dem Ergebnis, dass die letzten Plätze der Tabelle keine theoretische Gefahr sind.

Mit Garmisch-Partenkirchen kommt ein Team im Krisenmodus. Der Verein verlor zum Ende des Sommer-Transferfensters seinen Top-Stürmer Moritz Müller an den Regionalliga-Primus SpVgg Unterhaching. Ohne die Tormaschine gab es zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen und satte zehn Gegentore in den vergangenen beiden Partien. Nach dem 2:4 gegen Dornach wurde Garmisch von dem ebenfalls kriselnden Tabellennachbarn Karlsfeld sogar mit 0:6 abgeschossen. Unterföhring darf deshalb einen angeschlagenen und damit ein Stück weit unberechenbaren Boxer erwarten.

Der Unterföhringer Trainer Andreas Faber schaut mehr auf seine eigene Mannschaft und sah im Training, dass der Groschen gefallen ist. Faber beobachte bei seinen Spielern eine grundlegende Erkenntnis: „Wir versuchen im gegnerischen Fünfmeterraum nicht mehr, den Ball mit der Hacke ins Kreuzeck zu zaubern. Wir schießen zur Not den Ball mit Torwart ins Tor.“ Abstiegskampf ist nun angesagt.

Heller nur kurz beim FC Unterföhring?

Dazu kommt eine spannende Entwicklung neben dem Platz. Mit Vincent Heller greift ein ehemaliger Spieler als neuer Co-Trainer bei seinem Heimatclub an. Heller war zuletzt drei Jahre lang Videoanalyst beim FC Bayern und kann vor Elfmetern von Harry Kane vorhersagen, wo und wie der Superstar trifft.

Andreas Faber verspricht sich von Hellers Erfahrung neue Übungen für die Trainingseinheiten. Sollte dieser ein Angebot eines Proficlubs bekommen, könnte er den FCU aber auch wieder verlassen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Filotas, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Arkadas, Tokoro, Kretzschmar (Antonio), Fischer – Porr.