Ex-Spieler Schels schießt Heimstetten in der 91. Minute ab

Vollgas auf der Außenbahn: Pirmin Lindner, der zum zwischenzeitlichen 1:1 für den SV Heimstetten traf. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten verliert sein erstes Heimspiel gegen Schwaig mit 1:2. Tim Schels trifft per Elfmeter in der Nachspielzeit für die Gäste – ausgerechnet gegen seinen Ex-Club.

Der Sportpark Heimstetten ist berühmt-berüchtigt für packende Schlussphasen, Last-Minute-Tore und überraschende Wendungen in der Nachspielzeit. Das weiß natürlich auch Tim Schels, der von 2018 bis 2020 für den SVH gespielt hat. Und vielleicht ist genau das der Grund, weshalb er sich in der 91. Minute beim Stand von 1:1 den Ball schnappt und auf den Elfmeterpunkt legt – jedoch etwa für Heimstetten, sondern für den FC Sportfreunde Schwaig.

Jene Gäste haben in dieser Bayernligapartie bereits einen Strafstoß vergeben, doch Tim Schels lässt sich die Chance zum späten Lucky Punch nicht entgehen. Durch sein Elfmetertor in der Nachspielzeit fügt er dem SVH nicht nur eine 1:2-Niederlage zu. Sondern nach dem 2:3 in Pipinsried zum Saisonauftakt hat der mit Ambitionen angetretene Club nunmehr einen Fehlstart in die neue Spielzeit hingelegt.

„In Summe sind wir definitiv noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollen“, sagt Heimstettens Trainerin Sarah Romert. Sie bemängelt mit Blick auf das erste Heimspiel gegen Schwaig vor allem die Leistung ihrer Elf in der ersten Hälfte, in der sie „nicht wirklich wach“ gewesen sei und „zu wenig Energie auf den Platz gebracht“ habe.

Erschwerend kommt für die Platzherren hinzu, dass sie nicht nur auf die verletzten Fabian Cavadias und Ikenna Ezeala, den erkrankten Robin Penski sowie den verhinderten Vitus Vochatzer verzichten müssen. Sondern kurzfristig fällt auch Lukas Riglewski als Option für die Startelf aus; der Co-Spielertrainer kann erst in der zweiten Hälfte eingewechselt werden. Und doch will Sarah Romert die Personallage nicht als Ausrede gelten lassen: „Es standen immer noch genug Spieler mit Erfahrung auf dem Platz.“

Allein ihre Elf vermag im ersten Durchgang nicht zu überzeugen; vielmehr geht Schwaig durch einem Treffer von Leon Roth in der 18. Minute mit einer verdienten Führung in die Pause. Kurz nach dem Wechsel eröffnet sich den Gästen in Form eines Foulelfmeters die Möglichkeit zum nächsten Nackenschlag für den SVH. Doch dessen Torwart Fabian Scherger pariert sowohl den Strafstoß von Raffael Acher als auch den Nachschuss, sodass es beim 0:1 bleibt – bis zur 65. Minute.

Denn da gelingt den nun stärkeren Heimstettnern der Ausgleich durch Pirmin Lindner. Gut eine Viertelstunde später steht der Sommerneuzugang dann erneut im Blickpunkt, diesmal aber aus negativer Sicht. So bringt Lindner durch eine Ampelkarte sein Team in Unterzahl, was zunächst jedoch folgenlos für den Spielstand bleibt.

Erst als die meisten Zuschauer im Sportpark bereits mit einer Punkteteilung rechnen, ertönt in der 91. Minute ein weiterer Elfmeterpfiff. Und anders als sein Teamkollege zuvor zeigt Tim Schels beim nachfolgenden Strafstoß keine Nerven, sondern nutzt die Last-Minute-Chance, um seinem Ex-Club eine 1:2-Pleite beizubringen. Und diese Niederlage, räumt Sarah Romert ein, „war insgesamt auch verdient“.