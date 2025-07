Ex-Spieler kehrt ins Trainerteam zurück und Bezirksliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Warum hast du dich für den FC Marbach entschieden? „Der FC Marbach hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben – sportlich ambitioniert, aber trotzdem familiär. Ich hatte das Gefühl, dass hier richtig was entstehen kann und ich meinen Teil dazu beitragen kann.“

WILLKOMMEN BEIM FCM, BESNIK! Name: Besnik Rrusta, Position: Stürmer, Letzte Vereine: SGV Freiberg, VfR Heilbronn, TV Pflugfelden, Vorbild/-er: Ronaldinho, Ibrahimovic

Worauf freust du dich am meisten beim FCM? „Auf die neue Herausforderung, auf die Jungs im Team und auf die gemeinsamen Erfolge. Ich will Gas geben, mich weiterentwickeln und mit dem FCM was reißen!“

Deine Botschaft an unsere Fans (insbesondere an unseren Fan-Club SzeneMarbach): „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil des FCM zu sein – mit eurer Unterstützung im Rücken werden wir gemeinsam eine geile Saison haben! Lasst uns zusammen alles raushauen!“

Danke, Besnik, dass du dich für den FC Marbach entschieden hast! Wir freuen uns riesig, dich mit unserem Wappen auf dem Platz zu sehen – auf eine erfolgreiche Zeit!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TV Bopfingen (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Artur Savelev stößt ein weiterer talentierter Spieler aus der Jugend der SGM Ries zum TV Bopfingen und wagt seine ersten Schritte im Herrenbereich!

VfL Ulm (Kreisliga B4 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück, Daniel! Wir freuen uns riesig, Daniel Fritzler – ehemaligen Spieler des VfL Ulm – wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Als neuer Fitness Coach wird er ab sofort unseren Trainerstab verstärken und unsere Mannschaft kontinuierlich auf Top-Niveau bringen – körperlich wie mental. Daniel bringt nicht nur jahrelange Erfahrung, sondern auch Leidenschaft, Herzblut und echte VfL-DNA mit! Seine Rückkehr bedeutet für uns: Feuer, Emotion und unbändige Motivation auf dem Platz und daneben. Willkommen zurück in der Familie, Daniel – schön, dass du wieder da bist!

