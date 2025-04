Ex-Spieler des VfB Stuttgart verlängert beim Oberliga-Spitzenreiter

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den Vertrag mit Antonis Aidonis vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Damit bleibt der 23-jährige Defensiv- Allrounder auch weiterhin für die SG am Ball. In der aktuellen Spielzeit kam Aidonis überwiegend als Innenverteidiger zum Einsatz, absolvierte dabei bislang 22 Pflichtspiele und markierte darüber hinaus – per sehenswertem Freistoßtreffer – am vergangenen Samstag sein erstes Tor für die SG zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung beim FV Ravensburg.