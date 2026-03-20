Ex-Spieler des VfB Stuttgart und SC Freiburg wird Landesliga-Trainer Der Landesligist TSGV Waldstetten präsentiert den Krätschmer-Nachfolger: Tim Schraml übernimmt ab Sommer von tsgv · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

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Die Nachricht, dass Patrick Krätschmer nach der Saison als Trainer beim Fußball-Landesligisten aufhören wird, gehörte schon zu den spannenderen unter der Woche. Nur einige Tage darauf können die Waldstetter bereits ihren neuen Trainer präsentieren: Tim Schraml wird ab der Saison 2026/2027 als Spielertrainer übernehmen.

Das Nahe liegt manchmal doch nicht so fern. In intensiven Gesprächen haben sich die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, ausgetauscht, um zu schauen, wer den erfolgreichen Krätschmer beerben könnte. „Uns war es vor allem wichtig, dass wir nicht wieder einen komplett neuen Ansatz in die Mannschaft bringen, wollten auf das aufbauen, was in den vergangenen beiden Saisons etabliert wurde“, sagt Hartmann. So fiel relativ schnell die Wahl auf Schraml, der erst im Sommer vom Regionalliga-Absteiger Göppinger SV ins Stadion „Auf der Höhe“ gewechselt war. In Windeseile aber hatte sich der Defensivallrounder bei den Waldstettern etabliert und wurde noch vor der Saison einstimmig zum Kapitän gewählt. Dieses Amt wird er ab der kommenden Saison also wieder abgeben, es dürfte ihn bei dieser Beförderung wenig schmerzen.

Schramls Weg als Trainer war ohnehin vorgezeichnet, er betreibt seit einem Jahr eine Fußballschule, die er bereits in Waldstetten angeboten hat und die enorme Resonanz hervorgerufen hatte. „Er ist schon jetzt ein absoluter Leader und denkt schon wie ein Trainer. Das merkt man auch auf dem Platz schnell“, freut sich Rosenfelder, dass man so schnell einen neuen Trainer präsentieren konnte. Er muss es wissen, stand er schließlich wegen der Personalmisere am vergangenen Sonntag neben Schraml in der Viererkette. Wie Hartmann bestätigt, war Schraml der einzige Kandidat, mit dem die Waldstetter Verantwortlichen gesprochen haben, der Wunschkandidat also. Schraml, der unter anderem sieben Jahre in der Jugend des VfB Stuttgart verbracht hat, dann beim SC Freiburg unterkam und sogar einen Bundesliga-Einsatz in seiner Vita aufweisen kann, wird beim TSGV seine Premiere als Trainer erleben, jedoch als spielender. Bereits bei seiner Verlängerung vor einigen Tagen hat er gesagt, dass er spielen wolle, solange seine Knochen halten, von körperlichen Problemen blieb er bislang verschont. Die neue Rolle wird eine andere, auf die er sich verständlicherweise freut. „Natürlich habe ich erst einmal überlegt, als Luki und Mario mit diesem Vorschlag auf mich zugekommen sind. Die Trainerkarriere hatte ich immer im Hinterkopf, allerdings dachte ich nicht, dass es so früh passieren würde“, sagt der 33-Jährige schmunzelnd.