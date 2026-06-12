Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers wechselt innerhalb der 3. Liga

– Foto: Hans-Ulrich Sterr / CTS-Sportf

Klaus Gjasula bleibt der 3. Liga erhalten und wechselt von Rot-Weiss Essen zur TSG Hoffenheim II. Der 36 Jahre alte albanische Nationalspieler bringt enorme Erfahrung mit. In seiner langen Laufbahn trug der defensive Mittelfeldspieler auch das Trikot der Stuttgarter Kickers, wo er in der 3. Liga spielte und weiter reifte.

Für Hoffenheim II ist Gjasula ein erfahrener Zugang, der dem jungen Drittliga-Kader Stabilität geben soll. Der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler ist beidfüßig, körperlich präsent und bringt eine Vita mit, die vom Amateurbereich bis in die Bundesliga reicht. Zuletzt stand er bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Dort absolvierte er in zwei Drittliga-Spielzeiten 44 Partien, erzielte ein Tor und bereitete zwei Treffer vor. Essen beendete die Saison auf Rang drei mit 70 Punkten, Hoffenheim II hielt als Aufsteiger auf Platz 15 die Klasse.

Ein besonderes Kapitel seiner Karriere führte Gjasula zu den Stuttgarter Kickers. In der Saison 2015/2016 trug er das Kickers-Trikot in der 3. Liga und kam auf 16 Einsätze. Mit seiner Robustheit, Übersicht und Erfahrung im Zentrum brachte er damals Eigenschaften mit, die ihn später auch auf höherem Niveau auszeichnen sollten. Für die Degerlocher war seine Station zwar nur kurz, aber sie gehört zu jener Phase seiner Laufbahn, in der er sich im Profifußball weiter festigte.