Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart nun Trainer

Nach dem ersten Spieltag der neuen Saison kommt es beim FC Winnenden (Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall) zu einem frühen Wechsel auf der Trainerposition.

Der bisherige Trainer Michael Schneider kann sein Amt aufgrund kurzfristig entstandener persönlicher Gründe nicht mehr mit dem notwendigen zeitlichen Aufwand ausüben. Verein und Trainer einigten sich daher einvernehmlich auf eine frühzeitige Trennung. Der Verein bedankt sich herzlich bei Michael Schneider für seine Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Mit Hüseyin-Ali Pala präsentiert der FC Winnenden nun seinen neuen Cheftrainer.

Hüseyin-Ali Pala bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Leistungsfußball mit:

• Jugend: U19-Bundesliga bei den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart

• Herrenbereich: Stuttgarter Kickers und VfB Stuttgart (3. Liga, Regionalliga, Oberliga)

• SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga)

Durch seine aktive Laufbahn in verschiedenen Leistungsklassen verfügt er über wertvolles Know-how, das er nun an die Mannschaft weitergeben wird.

Ziele und Erwartungen:

Der neue Coach legt seinen Fokus auf:

• Taktisches Verständnis

• Teamgeist und Kommunikation auf und neben dem Platz

• Spielerische Weiterentwicklung

Von Hüseyin-Ali Pala erwartet sich der Verein eine stabile und erfolgreiche erste Saison, den Aufbau eines schlagkräftigen Kaders sowie die Möglichkeit, von seiner umfassenden Spielerfahrung im Profibereich zu profitieren.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Kevin Wenzl, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim FC Winnenden, erklärt: "Mit Ali haben wir einen neuen Trainer gewonnen, der besser zu uns nicht passen könnte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, durch seine Erfahrung aus höheren Spielklassen viel von ihm lernen zu können. Schon in den ersten Trainingseinheiten hat sich gezeigt, dass wir hier jemand an Land gezogen haben, der den Sport und das Spielverständnis voll und ganz verinnerlicht hat."