Ex-Spieler aus Württemberg steigt mit Cottbus in die 2. Bundesliga auf

– Foto: Imago Images

Der VfL Pfullingen blickt mit Stolz auf den Weg eines früheren Spielers. Nyamekye Awortwie-Grant, von 2020 bis 2022 Teil der VfL-Familie, hat mit Energie Cottbus den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert. Für den früheren Pfullinger Verteidiger ist es der nächste große Schritt einer bemerkenswerten Entwicklung.

Awortwie-Grant trug in 40 Pflichtspielen das Trikot des VfL Pfullingen und erzielte dabei vier Tore. Schon damals war er als physisch starker Verteidiger präsent, als Spieler, der Zweikämpfe annahm und seiner Mannschaft Stabilität geben konnte. Nach seiner Zeit am Schönbergturm führte ihn sein Weg über die TSG Balingen und die Stuttgarter Kickers schließlich zum FC Energie Cottbus. Dort gelang ihm in der abgelaufenen Drittliga-Saison der endgültige Durchbruch.

Mit 33 Einsätzen gehörte Awortwie-Grant zu den festen Größen der Cottbuser Aufstiegsmannschaft. Energie beendete die Saison mit 72 Punkten auf Rang zwei hinter dem VfL Osnabrück und steigt damit direkt in die 2. Bundesliga auf. Für den 25-Jährigen ist dieser Erfolg auch Ausdruck einer konsequenten Entwicklung: von den Jugendstationen in Reutlingen und Balingen über den Verbandsligafußball in Pfullingen bis hin zu Regionalliga-Erfahrung in Balingen und bei den Stuttgarter Kickers.