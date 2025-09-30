Ex-Sechzger jagt Bayern-Torjäger – Sturm auf dem Vormarsch

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was ist los mit Anton Heinz? Der Ex-Regionalliga-Torschützen-König, vor der Saison neu zum FC Bayern gekommen, startete fulminant in die Saison. Nach seiner Vier-Tore-Gala im Spiel gegen den FC Memmingen folgte nun die Ernüchterung. Seit drei Spielen ist er torlos – und auch für seine Kollegen läuft es nicht rund. Die Reserve des FC Bayern verliert zunehmend an Boden in der Tabelle.

So kommt es, dass sich Heinz nun in der Torjäger-Liste den Platz mit Severo Sturm vom TSV Aubstadt teilen muss. Sturm blieb zwischenzeitlich zwar auch zwei Spiele ohne Treffer, erzielte aber in den letzten beiden Partien wieder ein bzw. zwei Tore. Bei der 3:5-Niederlage gegen den FV Illertissen netzte er vor der Halbzeit zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein, gegen den TSV Buchbach ebnete er mit seinen Toren den Weg zum Sieg.