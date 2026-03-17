Ex-Schalker Frey wartet noch auf Tore – Trainer raus bei Grasshoppers von Isaija Zecevic · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

Die Grashoppers Zürich trafen in 30 Spielen nur 38 mal - auch deshalb stehen sie auf dem vorletzten Platz. – Foto: Claus G. Stoll

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Beim Grasshopper Club Zürich brodelt es im Keller der Schweizer Super League: Nach drei Pleiten in Serie ist Trainer Gerald Scheiblehner seinen Job los(FuPa berichtete). Für die Zürcher Traditionsmannschaft, in deren Kader auch der frühere FC Schalke 04-Stürmer Michael Frey und Ex-Bochumer Saulo Decarli stehen, droht akut der Abstieg in die zweite Liga.

„Die Entscheidung ist uns schwergefallen. Wir hatten ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum Trainerteam. Nach einer sorgfältigen Analyse wollen wir für die verbleibende Phase einen neuen Impuls setzen“, erklärte Sportchef Alain Suttner. Neuer Mann an der Seitenlinie ist Gernot Messer, der Frey und Decarli nun betreut. Während Decarli verletzt ausfällt, wartet Frey auf seinen Durchbruch. Im Schweizer Cup traf er beim 4:3 gegen den FC Sion und bereitete ein Tor vor, in der Liga jedoch steht bisher nur eine Vorlage in sechs Partien zu Buche. Das jüngste 1:5-Debakel beim FC Thun musste er wegen Gelb-Rot-Sperre verpassen.