Ex-Schalker Frey wartet noch auf Tore – Trainer raus bei Grasshoppers

Beim Grasshopper Club Zürich brodelt es im Keller der Schweizer Super League: Nach drei Pleiten in Serie ist Trainer Gerald Scheiblehner seinen Job los(FuPa berichtete). Für die Zürcher Traditionsmannschaft, in deren Kader auch der frühere FC Schalke 04-Stürmer Michael Frey und Ex-Bochumer Saulo Decarli stehen, droht akut der Abstieg in die zweite Liga.
„Die Entscheidung ist uns schwergefallen. Wir hatten ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum Trainerteam. Nach einer sorgfältigen Analyse wollen wir für die verbleibende Phase einen neuen Impuls setzen“, erklärte Sportchef Alain Suttner.
Neuer Mann an der Seitenlinie ist Gernot Messer, der Frey und Decarli nun betreut. Während Decarli verletzt ausfällt, wartet Frey auf seinen Durchbruch. Im Schweizer Cup traf er beim 4:3 gegen den FC Sion und bereitete ein Tor vor, in der Liga jedoch steht bisher nur eine Vorlage in sechs Partien zu Buche. Das jüngste 1:5-Debakel beim FC Thun musste er wegen Gelb-Rot-Sperre verpassen.
Frey kennt die Super League bestens. Der 31-jährige Schweizer wurde in der Akademie der BSC Young Boys ausgebildet, spielte für alle Nachwuchsstufen der Nationalmannschaft und gewann mit Royal Antwerpen 2023 Meisterschaft und Pokal. Für Schalke 04 blieb er in der 2. Bundesliga glücklos – 15 Spiele, kein Tor, drei Vorlagen – dennoch zeigte er immer Kampfgeist. Nun hofft er, in Zürich endlich auf Erfolgskurs zu kommen.
Für die Grasshoppers beginnt damit die entscheidende Phase der Saison: Mit neuem Trainer und einem erfahrenen Kader müssen dringend Punkte eingefahren werden, um den Klassenerhalt zu sichern.