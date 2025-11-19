Ex-Saulheimer Dennis Kaygin kämpft um Titel „Tor des Monats“

Früh war klar, dass Kaygin Talent hat. „Wenn man zwölf Jahre bei Mainz 05 spielt...“, sagt sein Vater. 05-Coach Hoffmann berichtet: „Denno gehörte zu den Führungsspielern, die nicht nur das Trainingsniveau angehoben haben, sondern auch vorweggegangen sind.“ Drzewinski, der den FCI-Profi als Fünfjährigen kennenlernte, fügt an: „Er hatte schon immer einen sehr guten Schuss.“

Asim Kaygin ist sich sicher: Sein Sohn könnte mindestens eine Liga höher spielen. „Angebote waren da. Aber er wollte die Sicherheit haben, dass er spielt.“ Drzewinski meint: „Wenn er verletzungsfrei bleibt und seine Leistung abruft, dann sollte es für ihn noch weiter nach oben gehen.“ Aus Hoffmanns Sicht ist wichtig, „dass er sich etabliert und dann den nächsten Schritt geht. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber dazu gehört auch Glück.“



Zuerst aber wird in Saulheim für den Ex-FSV-Spieler abgestimmt. Noch bis zum 29. November um 19 Uhr ist dies auf der Seite der „Sportschau“ möglich.