Ex-Saulheimer Dennis Kaygin kämpft um Titel „Tor des Monats“

Saulheim/Ingolstadt. Harry Kane, Nick Woltemade – und Dennis Kaygin. Einst in der Jugend des FSV Saulheim ausgebildet, konkurriert der Fußballprofi nun mit Top-Stars um den Titel „Tor des Monats Oktober“. Fünf Kandidaten haben es in die Auswahl der Sportschau geschafft, darunter auch der Mittelfeldmann des FC Ingolstadt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Sein Treffer: ein satter Schuss aus 20 Metern in den Winkel. „Wunderschön“, sagt Benjamin Hoffmann, einst Kaygins U19-Trainer bei Mainz 05. „Ein Sonntagsschuss“, schwärmt Kaygins ehemaliger Saulheim-Trainer, Steffen Drzewinski. Das 1:0 in der Nachspielzeit machte am 18. Oktober den Sieg der „Schanzer“ bei Alemannia Aachen klar.
„Ich habe mich natürlich über seine Nominierung gefreut“, sagt Kaygins Vater Asim, der bei Saulheims Alten Herren kickt. Aber: „Es gab auch schon schönere Tore von ihm.“ Wie oft er sich den Treffer angesehen hat? „Oft“, sagt Kaygin und lacht. „Bestimmt 20-, 30-mal.“
2011 verließ der heute 21 Jahre alte Dennis Kaygin Saulheim für Mainz 05. Dort durchlief er alle Jugendteams bis zur U19, wurde 2023 Deutscher A-Junioren-Meister – und trainierte hin und wieder mit den Alten Herren von Saulheim. Es folgten Stationen beim österreichischen Bundesligisten SK Rapid und beim damaligen niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg, dann der Wechsel nach Ingolstadt.
Früh war klar, dass Kaygin Talent hat. „Wenn man zwölf Jahre bei Mainz 05 spielt...“, sagt sein Vater. 05-Coach Hoffmann berichtet: „Denno gehörte zu den Führungsspielern, die nicht nur das Trainingsniveau angehoben haben, sondern auch vorweggegangen sind.“ Drzewinski, der den FCI-Profi als Fünfjährigen kennenlernte, fügt an: „Er hatte schon immer einen sehr guten Schuss.“
Asim Kaygin ist sich sicher: Sein Sohn könnte mindestens eine Liga höher spielen. „Angebote waren da. Aber er wollte die Sicherheit haben, dass er spielt.“ Drzewinski meint: „Wenn er verletzungsfrei bleibt und seine Leistung abruft, dann sollte es für ihn noch weiter nach oben gehen.“ Aus Hoffmanns Sicht ist wichtig, „dass er sich etabliert und dann den nächsten Schritt geht. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber dazu gehört auch Glück.“
Zuerst aber wird in Saulheim für den Ex-FSV-Spieler abgestimmt. Noch bis zum 29. November um 19 Uhr ist dies auf der Seite der „Sportschau“ möglich.