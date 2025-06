Ex-RWO-Coach Heinrich: "Es geht mehr denn je um Werte"

Alzey. Als Trainer kam er, als erfolgreicher Krisenmanager geht er: Christoph Heinrich hat eine außergewöhnliche Saison bis zum Ende durchgezogen. Trotz widrigen personellen Umständen ging er bei RWO Alzey nicht vorzeitig von Bord. Seine Bilanz des zurückliegenden Jahres fällt gemischt aus. Allerdings - und da ist er ehrlich: Wenn er vorher gewusst hätte, was ihn am Wartberg erwartet, hätte er das Angebot des Bezirksligisten, der nun in die A-Klasse absteigt, abgelehnt.

Ich bin mit einer anderen Erwartungshaltung in diese Saison. Aber aufgrund der sehr späten Verpflichtung, Kaderplanung und den ersten Spielen, war schnell erkennbar, in welche Richtung es gehen wird.

Drehen wir die Zeit mal 365 Tage zurück: Würden Sie mit dem Wissen, das Sie heute haben, noch einmal "Ja" zu einem Angebot von RWO Alzey sagen?

Unabhängig davon, wie diese Saison verlief, habe ich jederzeit versucht daraus zu lernen. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Ich habe über 12 Monate als Krisenmanager agiert. Aber mit dem Wissen von heute würde ich nicht noch einmal Ja sagen.

Die personellen Schwierigkeiten bei RWO Alzey waren groß. Das ist, unter vereinssportlichen Gesichtspunkten, problematisch. Als Trainer sammelt man aber sicher sehr spezielle Erfahrungen? War das für Sie eher eine Bereicherung oder eher eine Belastung?

Eine Heterogenität in einer Mannschaft ist völlig normal. Es gibt unterschiedliche Charaktere, Nationalitäten und Eigenschaften. Als Trainer versucht man, eine Einheit herzustellen. Aber das war zu keinem Zeitpunkt möglich. In 30 Spielen wurden 53 Spieler eingesetzt. Ich konnte nie mit der gleichen Startelf spielen und habe in keinem Spiel auf den gleichen Kader zurückgreifen können.

Wer imponierte Ihnen in Ihrem doch sehr großen Kader am meisten und warum?

Ich möchte keinen Einzelnen hervorheben. Dennoch gab es einige wenige Spieler, auf die von Anfang bis Ende Verlass war, die immer da waren und auf die ich zählen konnte.

Mit Ihrer Zielsetzung beim Amtsantritt war die Weiterentwicklung von jungen Spielern. Ist das gelungen, wer hat den größten Sprung gemacht und warum?

In der Regel gibt es einen Plan, wie junge Spieler, die frisch aus der U19 kommen, nachhaltig aufgebaut werden. Aufgrund unserer personellen Situation wurden alle direkt ins kalte Wasser geworfen. Dabei waren einige Spieler, die damit nicht klarkamen und andere wiederum, die die Chance genutzt haben. Darunter Niklas Brüning, der sich hervorragend entwickelt hat und die richtigen Attribute mitbringt oder auch Jonathan Herber, der sich durchgebissen hat.

Als Trainer mit einer solchen Bilanz abzusteigen, ist auf den ersten Blick ein Malus in der Vita – und auf den zweiten Blick?

Auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet ein Malus, auf den zweiten Blick ein Bonus, denn eine solche Situation meistert nicht jeder. Und das Ziel, die Mannschaft über die Ziellinie zu bekommen, wurde erreicht.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie RWO Alzey?

Ein Gemisch aus beiden Gefühlswelten. Ich werde die Entwicklung aus der Ferne verfolgen und wünsche diesem kriselnden Traditionsverein nur das Beste.

Werden Sie bei Ihrem künftigen Verein, dem SC Bobenheim-Roxheim, bessere Voraussetzungen vorfinden, als bei RWO Alzey?

Es gibt keinen Verein auf der Welt, bei dem alles Gold ist, was glänzt. Aber die Voraussetzungen sind andere, weshalb ich mich von einem Engagement überzeugen ließ. Die Infrastruktur ist sehr gut, die Vereinsorganisation und die Zuständigkeiten sind klar definiert. Es gibt eine hohe Quote an Vertragsverlängerungen, was ein gutes Zeichen ist. Ich freue mich, die Mannschaft auf das nächste Level zu heben.

Sie brachten Co-Trainer Heinz Mack mit nach Alzey. Geht er mit Ihnen nach Bobenheim-Roxheim?

Ja, wir wollen noch einmal erfolgreich zusammenarbeiten. Heinz bringt so viel Erfahrung mit, auf die ich nicht verzichten möchte. Zudem kommt ein zweiter Co-Trainer dazu, der sich um spezielle Inhalte kümmern wird.

Der eine oder andere Spieler kam wegen oder dank Ihnen nach Alzey. Was wird aus Nils Höflich oder Emre Aslan? Gehen Sie mit Ihnen?

Nils Höflich wird zur TuS Neuhausen wechseln und Emre Aslan legt den Fokus auf seine Familie. Kein Spieler von RWO wird mit mir gehen und das habe ich aus Loyalität dem Verein gegenüber auch nicht forciert.

Oder Yannik Hibinger, der mit 27 Einsätzen heraussticht …

Auf Yannik war Verlass. Er war immer im Training und bis auf wenigen Ausnahmen bei allen Spielen dabei. Ich kannte ihn bereits aus meiner Verbandsliga-Zeit in Steinbach. Vorbildliche Einstellung und ein toller Techniker.

Gegenüber RWO Alzey haben Sie Wort gehalten, diese schwierige Saison bis zum Schluss durchgehalten, nicht aufgegeben. Das ist ein Grund, stolz zu sein, oder?

Viele haben nur noch über den Zeitpunkt spekuliert, an dem ich hinwerfe. Viele, mit denen ich gesprochen habe, hätten dies auch getan. Aber ich bin niemand, der Wasser predigt und Wein trinkt. Ich kann nicht von den vorhandenen Spielern Leidensfähigkeit und Resilienz erwarten und selbst gehe ich von Bord. Gerade in der heutigen Zeit geht es mehr denn je um Werte. Die habe ich vorgelebt und meine eigenen Interessen hinten angestellt.

Das Interview führte Claus Rosenberg