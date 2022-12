Ex-RL-Spieler Möllers wird Dülmen verlassen, um Cheftrainer zu werden Bei der TSG Dülmen ist seit Sommer 2020 der 29-jährige Marvin Möllers spielender Co-Trainer.

Der langjährige Westfalenliga-Spieler der SpVgg Vreden wechselte 2018 zum TuS Haltern und stieg in die Regionalliga auf. Mit 22 von möglichen 24 Einsätzen gehörte der Mittelfeldspieler in der 4. Liga zum Stamm, entschied sich dann aber trotz des "besten Fußballalters" für den Schritt in die Bezirksliga zur TSG Dülmen. Die Konzentration auf das Lehramtsstudium stand damals im Vordergrund.