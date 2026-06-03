Ex-RL-Kicker Bauer mit den meisten Treffern – Music verkürzte enorm

Maximilian Bauer (Mi.) hat sich die Torjägerkrone gesichert. Admir Music (li.) ist Zweiter, Lorenz Schweiger (re.) ist Dritter. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Maximilian Bauer sichert dem SC Moosen/Vils die 15 Kästen ERDINGER. So sicher, wie es im vergangenen Monat aussah, war es am Ende zwar nicht mehr, aber dem Ex-Regionalliga-Kicker blieben immer noch vier Tore Vorsprung. Mit 28 Toren krönt er sich zum absoluten Top-Torjäger der Liga.

Ordentlich aufgeholt hat Admir Music vom FC Hitzhofen/Oberzell, der sich zum Saisonabschluss nochmal richtig in Torlaune zeigte. Neben einem Dreierpack, der dem FC Hitzhofen den Sieg gegen den TSV Lichtenau brachte, erzielte Music einen Doppelpack gegen Karlskron sowie weitere Treffer.