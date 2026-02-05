Ex-Regionalligaspieler will’s in der Bezirksliga noch mal wissen

– Foto: André Nückel

Einen Spieler mit höherklassiger Erfahrung hat Mosella Schweich reaktiviert: Ein früherer Regionalligaspieler von Eintracht Trier schließt sich dem Bezirksliga-Zweiten an und soll dort das fußballerische Niveau noch einmal anheben.

Bei Eintracht Trier wurde Kurz ausgebildet und absolvierte in der Saison 2015/16 drei Partien in der Regionalliga. Zuletzt laborierte er an einer Knieverletzung, die inzwischen ausgeheilt ist. „Er besitzt überragende Qualitäten und bringt sehr viel Erfahrung mit. Schon jetzt verfügt Daniel über ein sehr gutes Fitness-Level“, lobt Schleimer. Kurz hat zunächst bis zum Sommer zugesagt.

Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldakteur Daniel Kurz stand zuletzt beim luxemburgischen Drittligisten CS Grevenmacher unter Vertrag, für den er insgesamt sechs Jahre aktiv war – darunter zwei Spielzeiten in der zweitklassigen Ehrenpromotion. Zudem absolvierte Kurz zwei Saisons für den luxemburgischen Erstligisten Victoria Rosport. Nach Abschluss der vergangenen Runde hatte der mittlerweile 29-Jährige zunächst eine fußballerische Pause eingelegt. „Mit Daniel bin ich von der fünften bis zur zehnten Klasse in die Schule gegangen. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Von seiner Pause hatte ich Wind bekommen, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Es hat bei ihm offenbar wieder gejuckt – noch vor der Winterpause kam er mal mit ins Training“, berichtet Schweichs Trainer Thomas Schleimer.

Verstärkung für Rheinlandligist SG Arzfeld Eine Etage höher, in der Rheinlandliga, hat der abstiegsbedrohte Aufsteiger SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen ebenfalls personell nachgelegt. Neu im Kader ist Thomas Blehm, der zuvor bereits in zwei Mannschaften Einsatzminuten in der höchsten Spielklasse des Fußballverbands Rheinland sammelte. Nach seinem Wechsel in der Winterpause der Saison 2023/24 von der SG Schneifel war der heute 22-Jährige eineinhalb Saisons lang für die zweite Mannschaft des luxemburgischen Erstligisten Victoria Rosport aktiv. Ausgebildet wurde der Gerolsteiner unter anderem beim JFV Bitburg. Als Teenager lief er dann für den FC Bitburg in der Rheinlandliga auf. „Er kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite spielen. Wo wir ihn genau einsetzen, werden wir noch sehen“, berichtet Florian Moos, der das Team gemeinsam mit Joschka Trenz als Spielertrainer coacht.

Zu seinem bisherigen Club CS Grevenmacher wechselt Torwart Julius Seibt von Bezirksligist SG Saartal. „Seine Zeit bei uns war immer wieder von Verletzungen geprägt, die einen konstanten Rhythmus nicht ermöglicht haben“, heißt es unter anderem in einer offiziellen Stellungnahme der Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem.

Spitzenreiter Ahrweiler hat Wunderlich-Nachfolger gefunden Beim Arzfelder Ligakonkurrenten Ahrweiler BC ist mittlerweile geklärt, wer den Anfang Januar zum West-Regionalligisten Wuppertaler SV abgewanderten Mike Wunderlich beerbt. Markus Pazurek, der den Tabellenführer bereits durch die ersten Wochen der Vorbereitung geführt hat, wird das Amt mindestens bis zum Saisonende übernehmen.

„Wir hatten viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten, aber bei keinem hat es zu 100 Prozent gepasst. Zudem wollten wir nicht allzu viel verändern und den eingeschlagenen Kurs beibehalten“, erklärt der Sportliche Leiter Jonny Susa gegenüber der „Rhein-Zeitung“. Ursprünglich hatte er noch betont, dass er den früheren Drittligaspieler des VfB Stuttgart II, des 1. FC Saarbrücken und von Fortuna Köln auf dem Platz benötige und kein Freund einer Spielertrainerlösung sei. Dass es nun doch dazu kam, begründet Susa so: „Wir wollten das beibehalten, was uns als Verein ausmacht.“ Unterstützt wird der 37-jährige Pazurek von Ex-ABC-Spieler und A-Lizenz-Inhaber Maximilian Fichtl als Assistenztrainer.

Spielertrainer-Wechsel in der A-Klasse Dort, wo Ahrweiler perspektivisch wieder hin will – in die Oberliga –, hat Andreas Weber bereits in der Saison 2012/13 für den SV Mehring gespielt. Der 36-Jährige wird sich zur neuen Saison als Spielertrainer verändern und wechselt nach dann vier Spielzeiten bei der SG Züsch-Neuhütten-Damflos/Hermeskeil (Kreisliga B 10) zum klassenhöheren TuS Schillingen (A7). Dort hatte Trainer-Dino Gerd Morgen seinen Abschied bereits vor Monaten angekündigt. Der Sportliche Leiter Nicolas Marx zeigt sich zufrieden, die Trainerfrage frühzeitig geklärt zu haben: „Andreas’ Arbeit in Züsch/Hermeskeil hat uns sehr gefallen. Er erreicht die Mannschaft menschlich wie sportlich und bringt frische Anreize fürs Training gerade für unsere älteren Spieler. Zudem soll er gezielt die Nachwuchsspieler in den kommenden Jahren integrieren und auf ein anderes Niveau heben.“

Aus Sicht der SG Züsch kommt der Abgang überraschend. „Wir stehen auf dem dritten Platz. Andy hat immer gesagt, dass er sich bei uns wohlfühlt. Wir hätten uns gefreut, wenn er noch geblieben wäre, um nächstes Jahr ganz oben anzugreifen“, sagt Mario Grünenwald, der gemeinsam mit Oliver Lauer die sportliche Leitung bildet. Nun sei man „händeringend auf der Suche nach einem Spielertrainer – und die sind in der Region dünn gesät“. Weber selbst erklärt seine Entscheidung so: „Ich habe nach all den schönen Jahren in Züsch jetzt die Möglichkeit, etwas Neues zu machen. Eine Klasse höher zu trainieren, ist für mich noch einmal eine Herausforderung.“ Zudem sei der TuS Schillingen „ein hervorragend strukturierter Verein mit einem festen Spielerstamm“. Ein weiteres starkes Argument: Webers Bruder Christian steht dort bereits im Kader.

Viel Bewegung in der Kreisliga B Der FC Könen (Kreisliga B 11) hat sich in der Winterpause gleich dreifach verstärkt. Vom A-Klassen-Ligisten TuS Rheinböllen kam der 28-jährige Mittelfeldspieler Christian Weinheimer, der laut Spielertrainer Marcel Herrig „sowohl in der Sturmspitze als auch zentral agieren kann“. Beruflich bedingt zog Weinheimer ans Saar-Mosel-Eck. Der Kontakt kam über Mitspieler Adonis Gashi zustande. „Christian hat seit Ende Mai nicht mehr gespielt und muss sich seine Fitness über die Testspiele holen“, erklärt Herrig, der zugleich Sportlicher Leiter ist. Zudem wechselte der 20-jährige Ramon Rambaud vom Ligakonkurrenten TuS Euren in den Konzer Stadtteil. Dritter Neuer ist David Schuch. Youssef Alhalak verließ den Tabellen­sechsten in Richtung Liga- und Stadtrivale SV Konz (TV berichtete), wo er zusätzlich als D-Jugendtrainer tätig ist. Nach einer Knieverletzung kehrt Phil Dostert in den Kader zurück. Marc Fußangel könnte im März ebenfalls wieder ins Training einsteigen. Während Alpha Dramé weiterhin aus beruflichen Gründen pausiert, fallen Adonis Gashi (Kreuzband- und Meniskusriss) sowie Mika Rörsch (Operation nach Handgelenksbruch) wohl noch die komplette Saison aus.

Herrig und sein spielender Co-Trainer Imad El-Arja – beide werden von Thomas Bauschert an der Außenlinie unterstützt – sollen auch über den Sommer hinaus bleiben. „Der Plan ist, weiterzumachen. Das habe ich dem Verein gegenüber signalisiert. Die finalen Gespräche stehen aber noch aus“, so Herrig.

Rückkehrer bei der SG Mittelmoseltal-Lieser Zwei Neuzugänge gibt es bei B15-Ligist SG Mittelmoseltal-Lieser. Neben Leo Polinski, der nach nur einem halben Jahr aus Schweich zurückgekehrt ist, begrüßt Trainer Karl-Heinz Gräfen mit Elias Berres einen weiteren Rückkehrer.

„Leo hat verletzungsbedingt den Sprung zur Bezirksligamannschaft der Mosella nicht geschafft und möchte nun wieder mit seinen Kumpels zusammenspielen. Aufgrund einer anstehenden Leistenoperation wird er aber voraussichtlich erst in der kommenden Saison wieder eingreifen können“, erklärt Gräfen. Der 23-jährige Offensivakteur Berres kehrt nach einem halben Jahr beim SV Niederemmel, wo er fünf Einsätze für die zweite Mannschaft (B10) absolvierte, zu seinem Heimatverein und SG-Mitglied TuS Osann-Monzel zurück. „Mit seinem Offensivpotenzial kann er der Mannschaft direkt helfen. Er ist top motiviert und möchte wieder Tore schießen“, so Gräfen.

Nach Verletzungen und berufsbedingten Ausfällen ist zudem Marcel Fehres wieder einsatzbereit. Über seine eigene Zukunft sagt der 60-jährige Trainer: „Wir haben bereits Gespräche geführt. Die Zusammenarbeit mit Daniel Landau und Simon Klink als gleichberechtigte Trainerkollegen sowie mit den Vorständen funktioniert sehr gut. Wir können uns vorstellen, in dieser Konstellation weiterzumachen.“