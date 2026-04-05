Ex-Regionalliga-Stürmer wechselt in die Verbandsliga

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Es ist eine Nachricht, die am heutigen Ostersonntag für Aufsehen sorgt und tiefe Emotionen weckt. Der Stürmer Steffen Kienle wird seinen langjährigen Verein, den VfR Aalen, am Ende der laufenden Spielzeit verlassen. Der 31-Jährige, der über Jahre hinweg das Gesicht der Offensive war, wechselt innerhalb der Region. Sein Weg führt ihn von der Oberliga Baden-Württemberg eine Etage tiefer zu den Sportfreunden Dorfmerkingen. Damit endet eine Ära, die von Loyalität, Toren und zahlreichen gemeinsamen Höhepunkten geprägt war.

Der VfR Aalen wählte den Weg über die sozialen Medien, um die Nachricht an seine Anhänger zu übermitteln. In der Mitteilung schwingt eine deutliche Wertschätzung für die Verdienste des Angreifers mit, der den Verein in unterschiedlichen Ligen und Phasen geprägt hat. Der Klub veröffentlichte folgendes Statement: „Zum Ende der Saison wird unser Steffen Kienle das schwarz-weiße Trikot an den Nagel hängen und sich den Sportfreunden Dorfmerkingen anschließen. Wir blicken auf viele unschlagbare gemeinsame Momente zurück. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus auf den kommenden Partien! Keine Sorge, es wird einen gebührenden Abschied geben, aber wir sagen jetzt schon: Mach’s gut und vielen Dank für alles.“ Diese Worte unterstreichen die tiefe Verbundenheit zwischen dem Spieler und seinem langjährigen Arbeitgeber, während der Fokus sportlich zunächst auf dem Rest der aktuellen Saison liegt.

Große Vorfreude bei den Sportfreunden Dorfmerkingen

Auf der anderen Seite herrscht bei den Sportfreunden Dorfmerkingen helle Begeisterung über den namhaften Neuzugang. Für den Verein aus der Verbandsliga ist die Verpflichtung eines Spielers mit dieser Erfahrung ein echter Coup. Die Verantwortlichen machten aus ihrer Freude keinen Hehl und verkündeten den Transfer pünktlich zum Osterfest via Instagram: „Heute hauen wir zu Ostern einen raus! Als ersten Neuzugang zur kommenden Saison begrüßen wir Steffen Kienle vom VfR Aalen. Wir freuen uns, dass wir Steffen für uns gewinnen konnten und er in der kommenden Saison das schwarz-rote Trikot trägt.“ Für die Dorfmerkinger ist Kienle der erste Baustein in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit und soll die Offensive in der neuen Liga verstärken.

Die Anfänge und der Aufstieg in Aalen

Die Karriere von Kienle ist untrennbar mit dem Namen des VfR verbunden. Schon in der Jugend war er für die A-Junioren in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Über die damalige zweite Mannschaft empfahl er sich für höhere Aufgaben. Der endgültige Durchbruch gelang ihm in der Saison 2014/15, als er in der Oberliga in 33 Spielen beeindruckende 14 Tore erzielte. Diese Leistungen ebneten ihm den Weg in den Profifußball. In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 lief er für Aalen in der 3. Liga auf und kam dort insgesamt auf 43 Einsätze und drei Tore.

Erfolgreiche Jahre beim SSV Ulm 1846

Zwischenzeitlich schlug der Stürmer ein Kapitel beim SSV Ulm 1846 auf und bewies seine Qualitäten in der Regionalliga Südwest. Besonders die Saison 2017/18 blieb in Erinnerung, als er in 26 Begegnungen sechs Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete. Auch in den Folgejahren blieb er ein wichtiger Bestandteil der Ulmer Mannschaft. In der Saison 2018/19 traf er fünfmal in 13 Spielen. Nach insgesamt vier Spielzeiten bei den Spatzen, in denen er regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte, kehrte er schließlich während der Saison 2020/21 zurück zu seinem Herzensverein nach Aalen, nachdem er zuvor in jenem Jahr noch zehn Partien für Ulm absolviert hatte.

Die Rückkehr und die Rolle als Torjäger

Nach seiner Rückkehr nach Aalen knüpfte Kienle sofort an alte Glanzzeiten an. In der Restsaison 2020/21 erzielte er in nur 12 Spielen sieben Tore in der Regionalliga. Seine statistisch stärkste Phase in der jüngeren Vergangenheit erlebte er in der Spielzeit 2021/22, als er in 33 Regionalliga-Partien elf Tore markierte und einen Assist beisteuerte. Trotz einiger Rückschläge in den Jahren 2022 bis 2024, in denen er nur auf insgesamt 15 Einsätze kam, blieb er ein wichtiger Rückhalt. In der vergangenen Saison 2024/25 bewies er in der Oberliga mit fünf Toren und zwei Vorlagen in 19 Spielen erneut seinen Wert für das Team.

Die aktuelle Situation in der laufenden Saison

In der aktuellen Spielzeit 2025/26 ist Steffen Kienle weiterhin ein fester Bestandteil der Aalener Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg. Bisher kam er in 15 Spielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Auch wenn sich seine Wege und die des Vereins im Sommer trennen werden, bleibt das Ziel klar definiert: Ein erfolgreicher Abschluss einer langjährigen Partnerschaft. Mit 31 Jahren bringt Kienle eine immense Erfahrung mit nach Dorfmerkingen, die er in über einem Jahrzehnt gesammelt hat. Der Wechsel markiert nun den Übergang in ein neues Kapitel, in dem er seine Schuhe künftig in der Verbandsliga schnüren wird.