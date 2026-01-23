Ex-Regionalliga-Spieler wechselt zum Oberligisten SSV Reutlingen

Der Oberligist SSV Reutlingen präsentiert einen Zugang, zuletzt beim Ligarivalen TSG Backnang spielt hat und auch schon in der Regionalliga für die BSG Chemie Leipzig aktiv war. Dies teilt der Verein dazu mit:
Terry Asare verstärkt den SSV
Der SSV Reutlingen 05 verstärkt sich zur Winterpause mit Terry Asare. Der Offensivspieler schließt sich den Nullfünfern an und soll in der Rückrunde auf der Außenposition für zusätzliche Impulse sorgen.
Asare bringt Dynamik und Offensivdrang mit und freut sich auf seine neue Aufgabe an der Kreuzeiche. Seine Entscheidung für den SSV begründet er wie folgt: »Ich habe mit Backnang bereits gegen den SSV Reutlingen gespielt und habe schon am Spieltag selbst die enorme Power und Wucht gespürt, die dieser Verein ausstrahlt, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Die Atmosphäre, die Intensität und die Energie haben Eindruck hinterlassen.«
Sportlicher Leiter Christian Grießer betont: »Wir müssen aufgrund der angespannten Verletztensituation reagieren. Mit Terry bekommen wir einen Spieler, der uns mit seiner Regionalliga-Erfahrung und seinem Tempo sofort mehr Optionen gibt.«
Der SSV Reutlingen 05 heißt Terry Asare herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start bei den Nullfünfern.
+++
So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10