Ex-Regionalliga-Spieler wechselt zum Landesligisten

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Sein Wechsel zur U21 des Hamburger SV in die Regionalliga Nord hat dem gebürtigen Gmünder Luca Pascal Benz nicht das von ihm erhoffte Glück gebracht, was an einer schweren Kreuzband-Verletzung gelegen hat. Nach Ablauf seines Vertrags beim HSV ist der 1,96 Meter große Linksfuß und gelernte Innenverteidiger 2023 an seine alte Wirkungsstätte Normannia Gmünd zurückgekehrt. Nach einem halben Jahr bei der Normannia kickte er zuletzt zweieinhalb Jahre beim TSV Großdeinbach und schließt sich ab Sommer dem Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten an.

Seine Verletzung nahm nach seiner Rückkehr zunächst nicht den gewünschten Verlauf bei den Gmündern, gespielt hatte er bei der Normannia keine einzige Minute. Eigentlich wollte er seine Karriere an den Nagel hängen, doch einige Freunde überredeten ihn, doch noch einmal beim TSV Großdeinbach anzuheuern. Zum Glück letztlich auch für den TSGV. Dort schaffte er endlich die ersehnte Rückkehr auf den Rasen, kam in der ersten Saison bereits auf neun Partien.



Danach wurde er in seinen jungen Jahren zunächst spielender Co-Trainer, in dieser Saison ist er als Spielertrainer in Großdeinbach aktiv, mit gerade einmal 23 Jahren. Jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt – und der heißt TSGV Waldstetten. „Er hat seinen Körper wieder ins Rollen gebracht und so freuen wir uns natürlich, dass wir solch einen Spieler bei uns im Verein begrüßen dürfen“, sagt Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter der Waldstetter.





Mittlerweile hat Benz seine Muskulatur im Knie wieder aufbauen können, sodass er es wagt, wieder etwas höher anzugreifen. Bereits im vergangenen Sommer waren die Waldstetter an Benz dran, damals aber entschied er sich, als Spielertrainer bei den Großdeinbachern weiterzumachen. Aber Hartmann und sein Pendant Mario Rosenfelder blieben mit Benz im Kontakt, in diesem Sommer also war so weit.

„Jetzt will er nochmal angreifen. Er ist großgewachsen und spielstark, genau das, was wir in der Innenverteidigung gesucht haben“, freut sich Hartmann. „Wir hatten im vergangenen Sommer schon einmal Kontakt und damals schon sehr gute Gespräche geführt. Ich hatte mich aber damals für Großdeinbach entschieden, weil ich dort noch einmal richtig Fuß fassen und schauen wollte, ob mein Knie wirklich hält“, erklärt Benz. Und das Knie hat gehalten, konstatiert er strahlend. „Ich hatte jetzt wirklich lange keine Probleme mehr und habe mich dazu entschlossen, noch einmal einen Schritt höher zu gehen“, so Benz weiter.



Bei Normannia Gmünd erlernte er einst das Kicken, in Schwäbisch Gmünd ist der 23-Jährige geboren. Bis zur C-Jugend spielte Benz bei der Normannia, dann für ein Jahr in der B-Jugend des VfR Aalen, um dann schlussendlich beim VfB Stuttgart in der A-Jugend in der Bundesliga Südwest zu spielen. 2021 dann wechselte Benz in die Regionalliga Nord zur U21 des Hamburger SV. Wenige Minuten nach seiner ersten Einwechslung bei der U21 verletzte er sich aber so schwer, dass er für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt war. Es war der Anfang einer langen Leidensgeschichte.



Diese hatte in Großdeinbach endlich ein Ende genommen – und genauso soll es in Waldstetten weitergehen. „Waldstetten ist das perfekte Ziel für mich. Der TSGV ist ein seriöser Verein, macht ein sehr gutes Bild nach außen, auch sportlich. Ein Topverein der Region und ich freue mich schon, Teil dieses TSGV zu werden“, schließt Benz. Und Waldstetten freut sich natürlich ebenfalls.