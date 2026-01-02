Ex-Regionalliga-Spieler wechselt und Zugang in der Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Seit dem letzten Winter spielte Roman Kasiar für Verbandsligist VfR Heilbronn und sammelte seitdem 28 Einsätze mit neun Toren. Bereits zuvor spielte der aktuell 27-jährige Stürmer für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und SSV Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Von 2016 bis 2020 spielte Kasiar sogar in der Regionalliga. Neben Einsätzen für den VfR Aalen, ZFC Meuselwitz, FSV Budissa Bautzen, spielte der Angreifer auf die Herren der Stuttgarter Kickers. Nun verlässt der erfahrene Spieler den VfR Heilbronn mit unbekanntem Ziel.

Bereits von 2012 bis 2020 spielte Antonio Sottile für den FV Sontheim/Brenz und sammelte dort bereits wertvolle Erfahrung in der Landesliga. Anschließend ging es für den aktuell 33-jährigen Stürmer zum TV Gundelfingen und AC Milan Heidenheim. In den vergangenen drei Spielzeiten stand Sottile 50 Mal auf dem Platz für den AC Milan und erzielte dabei 19 Tore.

Nun verstärkt der Offensivmann den FV Sontheim/Brenz nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2. Dort steht Sontheim zur Winterpause mit vier Punkten auf dem letzten Rang und hat dadurch bereits einen kleinen Rückstand zum rettenden Ufer. Erst neun Tore erzielte der FVS in den ersten 16 Spielen der Runde, nun soll der Rückkehrer die Offensive unterstützen.

