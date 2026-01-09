Ex-Regionalliga-Spieler verlässt Oberligisten in der Winterpause

Zur Winterpause steht die TSG Backnang auf Rang 13 der Oberliga Baden-Württemberg und steckt damit noch tief im Kampf um den Klassenerhalt. In der zweiten Saisonhälfte wird allerdings Terry Asare nicht mehr auf dem Platz stehen. Der Mittelfeldspieler verlässt die TSG mit unbekanntem Ziel, wie aktuell auf FuPa eingetragen wurde.
Asare spielte bereits früher in der Region, als er von 2017 bis 2021 das Trikot des FV Löchgau trug. Anschließend wechselte er zum 1. CfR Pforzheim in die Oberliga Baden-Württemberg. Zur Saison 2023/24 ging es zum FC Rot-Weiß Koblenz, eine Spielzeit später sammelte er bei BSG Chemie Leipzig seine Erfahrung in der Regionalliga. Vom letzten Sommer bis zur aktuellen Winterpause verstärkte er Oberligist TSG Backnang. Bei 18 Einsätzen gelangen ihm drei Treffer, zu mehr wird es allerdings nicht mehr kommen. Mit unbekanntem Ziel verlässt Asare die Backnanger Mannschaft.
---
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10
