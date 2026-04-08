Ex-Regionalliga-Kicker in Kreisligen Donau/Isar nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Einst in der Regionalliga Bayern für den TSV Buchbach im Einsatz, heute in der Kreisliga Donau/Isar für den SC Moosen/Vils auf Torejagd. Maximilian Bauer ist weiterhin nicht zu stoppen. Der Torjäger führt die Donau/Isar-Kreisligen mit 20 Treffern souverän an.
Bauers Verfolger haben bereits einen großen Rückstand. Admir Music erzielte für den FC Hitzhofen/Oberzell 14 Saisontore. Außerdem bereitete er fünf weitere Treffer vor und kommt auf starke 19 Scorer in 17 Spielen.
Gleich auf mit Music ist Matthias Weinzierl. Der Angreifer des SV Hundszell komplettiert damir das Podium im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Weinzierl schlug im März gleich dreimal zu, kommt in der laufenden Saison auf 14 Treffer und zog mit Music gleich.
1. Maximilian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisliga Donau/Isar 2: 20 Tore
2. Admir Music, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga Donau/Isar 1: 14 Tore
2. Matthias Weinzierl, SV Hundszell, Kreisliga Donau/Isar 1: 14 Tore
4. Lorenz Schweiger, TSV Lichtenau, Kreisliga Donau/Isar 1: 12 Tore
4. Philip Wolfsfellner, SV Menning, Kreisliga Donau/Isar 1: 12 Tore
6. Maurice Steck, SV Eintracht Berglern, Kreisliga Donau/Isar: 11 Tore
6. Georg Reiter, FC Lengdorf, Kreisliga Donau/Isar 2: 11 Tore
8. Florian Hölzl, FC Finsing, Kreisliga Donau/Isar 2: 10 Tore
8. Leon Sedlmair, TSV Hohenwart, Kreisliga Donau/Isar 1: 10 Tore
8. Maximilian Mayer, FC Lengdorf, Kreisliga Donau/Isar 2: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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