Ex-Regionalliga-Kicker in Kreisligen Donau/Isar nicht zu stoppen

Maximilian Bauer (mi.) führt die Torjägerliste weiter klar an. – Foto: Imhasly, Moosen, Laura

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Einst in der Regionalliga Bayern für den TSV Buchbach im Einsatz, heute in der Kreisliga Donau/Isar für den SC Moosen/Vils auf Torejagd. Maximilian Bauer ist weiterhin nicht zu stoppen. Der Torjäger führt die Donau/Isar-Kreisligen mit 20 Treffern souverän an.

Bauers Verfolger haben bereits einen großen Rückstand. Admir Music erzielte für den FC Hitzhofen/Oberzell 14 Saisontore. Außerdem bereitete er fünf weitere Treffer vor und kommt auf starke 19 Scorer in 17 Spielen.