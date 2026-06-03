Ex-Regionalliga-Kicker für Dachau 65 – Weichs holt Landesliga-Duo Dachauer Vereine von ro/tol/dn · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

Spieler mit Regionalliga-Erfahrung: Paolo Cipolla (rechts) mit 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. – Foto: Ohl

Der TSV Dachau 65 stellt seinen ersten hochkarätigen Transfer für die kommende Saison vor. Auch der FC Pipinsried und der SV Weichs rüsten auf.

Der TSV Dachau 1865 kann einen namhaften Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Paolo Cipolla, 29, schließt sich dem Fußball-Landesligisten an. Cipolla spielte für den FC Pipinsried in der Regionalliga und für Bayernliga-Aufsteiger vom FSV Pfaffenhofen in der Landesliga. „Wir freuen uns, mit Paolo einen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler gewonnen zu haben“, sagt Jonas Hoffmann, Abteilungsleiter bei 1865. „Er hat nicht nur die letzten Jahre in Pfaffenhofen mit zwei Aufstiegen bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Mit ihm verfolgen wir unser Vorhaben, weiter auf regionale Spieler zu setzen, und erhöhen die Dichte an Qualität im Kader.“

Übrigens: John Haist hat auch in der vergangenen Saison seinem Namen als Knipser alle Ehre gemacht. Doch für Rang eins in der Torjägerliste der Landesliga Südwest hat es ganz knapp nicht gereicht für den Stürmer des TSV Dachau 1865. 25 Tore gelangen Haist in der Saison 2025/26 – da hat Laurin Völlmerk vom TSV Aindling genau einen Treffer mehr. Pipinsried verpflichtet Alexander Seifert Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat Alexander „Sascha“ Seifert vom FC Stätzling verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer erzielte in der abgelaufenen Landesliga-Saison acht Tore für seinen Verein. Seifert stehe für „Tempo, Durchsetzungsvermögen und einen klaren Torriecher“, heißt es in der Pressemitteilung des FC Pipinsried. „Sascha bringt exakt das Profil mit, das wir gesucht haben: entwicklungsfähig, athletisch und mit einer starken Mentalität.“ Der 20-Jährige wurde beim FC Ingolstadt ausgebildet und hat auch schon in Kempten gespielt.