Ex-Regionalliga-Kicker dominiert Kreisligen in Donau/Isar

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Er macht das, was er am besten kann. Maximilian Bauer trifft für den SC Moosen/Vils fast nach Belieben und führt die Torjägerliste mit 19 Treffern an. Einst ging der Angreifer für den TSV Buchbach in der Regionalliga auf Torejagd, jetzt zerschießt er die Amateurligen Jahr für Jahr. Mit 32 Treffern in der vergangenen Saison hatte er einen großen Anteil am Aufstieg des SC.
Mit einem großen Abstand folgt Admir Music, der für Hitzhofen/Oberzell aufläuft. In der Kreisliga Donau/Isar 1 führt er die beste Offensive mit elf Treffern an, hinzukommen vier Torvorlagen. Hitzhofen/Oberzell grüßt in der Winterpause von der Tabellenspitze.
Auf das Treppchen im Duell um die 15 Kästen ERDINGER schafft es zur Winterpause auch Matthias Weinzierl. Für den SV Hundszell kommt er auf zehn Saisontore. Zwischenzeitlich traf er acht Spiele in Serie.
1. Maximilian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisliga Donau/Isar 2: 19 Tore
2. Admir Music, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga Donau/Isar 1: 11 Tore
3. Matthias Weinzierl, SV Hundszell, Kreisliga Donau/Isar 1: 10 Tore
3. Lorenz Schweiger, TSV Lichtenau, Kreisliga Donau/Isar 1: 10 Tore
5. Samuel Schmid, VfB Eichstätt II, Kreisliga Donau/Isar 1: 9 Tore
5. Emin Ismaili, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga Donau/Isar 1: 9 Tore
7. Georg Reiter, FC Lengdorf, Kreisliga Donau/Isar 2: 8 Tore
7. Florian Hölzl, FC Finsing, Kreisliga Donau/Isar 2: 8 Tore
9. Leon Sedlmair, TSV Hohenwart, Kreisliga Donau/Isar 1: 7 Tore
9. Philip Wolfsfellner, SV Menning, Kreisliga Donau/Isar 1: 7 Tore – und vier weitere Spieler mit sieben Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!