Ex-Regionalliga-Kicker dominiert Kreisligen in Donau/Isar

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Er macht das, was er am besten kann. Maximilian Bauer trifft für den SC Moosen/Vils fast nach Belieben und führt die Torjägerliste mit 19 Treffern an. Einst ging der Angreifer für den TSV Buchbach in der Regionalliga auf Torejagd, jetzt zerschießt er die Amateurligen Jahr für Jahr. Mit 32 Treffern in der vergangenen Saison hatte er einen großen Anteil am Aufstieg des SC.

Mit einem großen Abstand folgt Admir Music, der für Hitzhofen/Oberzell aufläuft. In der Kreisliga Donau/Isar 1 führt er die beste Offensive mit elf Treffern an, hinzukommen vier Torvorlagen. Hitzhofen/Oberzell grüßt in der Winterpause von der Tabellenspitze.