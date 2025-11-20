Ex-Regionalliga-Kicker Bauer zerschießt Kreisliga für Jugendklub: „Haben vor keinem Angst“

Moosen/Vils – Beim SC Moosen/Vils läuft es rund – auch dank ihm. Der Top-Torjäger ist wie schon in den vergangenen Jahren der Ex-Regionalliga-Kicker und Kapitän Maximilian Bauer . 19 der erzielten 32 Tore gehen auf sein Konto. Damit hat er maßgeblichen Anteil daran, dass der Aufsteiger auf dem fünften Tabellenplatz überwintert. Genug hat er trotzdem noch nicht. Sein Ziel? „Immer mehr Tore schießen als im Jahr zuvor“, so Bauer, der in der Vorsaison 35 Treffer verbuchen konnte. Beim Sieg gegen den SV Berglern stand es bis kurz vor Schluss 0:0, dann erzielte Bauer in der Nachspielzeit innerhalb von vier Minuten einen lupenreinen Hattrick .

Kapitän bei seinem Jugendverein zu sein und voranzugehen, ist für den 32-Jährigen eine Herzensangelegenheit: „Ich will natürlich der Mannschaft noch ein bisschen was mitgeben. Als Kapitän kann ich den Jungs ein kleines Vorbild sein. Es geht darum niemals aufzugeben und immer weiterzumachen.“ Bis vor zwei Jahren war er noch Spielertrainer und erlebte sowohl Aufstieg als auch Abstieg. Aus Zeitgründen gab er das Traineramt dann an seine ebenfalls aus Buchbach zum SC Moosen gekommenen Kumpel Thomas Breu und Stefan Denk ab .

Diesmal ist der Verein auf dem besten Weg, die Liga zu halten. „Damals war es unser erstes Jahr in der Kreisliga. Viele Spieler haben noch ein bisschen gebraucht, mit dem Tempo klarzukommen. Jetzt sind wir wirklich in der Liga angekommen und brauchen vor keinem Gegner Angst haben“, erklärt Bauer die gute Hinrunde. Bewiesen hat das Team das zuletzt beim Unentschieden gegen den Zweitplatzierten TSV Allershausen. Für Top-Torjäger Maximilian Bauer war jedoch vorzeitig Winterpause. In der 7. Minute musste er sich nach einer unter der Woche im Training erlittenen Zerrung verletzt auswechseln lassen.

Ex-Buchbach-Kicker Bauer erwartet mit Moosen lange Winterpause

Warum es bei Bauer persönlich so gut läuft beim SC Moosen? „Ich habe gute Mannschaftskollegen, die mich super mit Vorlagen füttern. Und momentan will der Ball ins Tor“, weiß Bauer um die Leistung seiner Teamkollegen. Trotzdem zeigt sich der Verein bescheiden. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Die Rückrunde startet für den SC Moosen/Vils Mitte März 2026 mit einem Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV Wartenberg. Mit von der Partie will dann natürlich auch wieder Maximilian Bauer sein. (sge)