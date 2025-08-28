Ex-Regionalliga-Keeper Kirr springt in Bezirksliga ein: „Hatte kein Training mit den Jungs“

Polling – Der Pollinger Anhang staunte nicht schlecht. Der junge Sportler, der in Bad Heilbrunn am vergangenen Sonntag zwischen den Pfosten stand, war nur Insidern rund um den Klub ein Begriff. Verständlich, hatte Julian Kirr doch bislang keinerlei Berührungspunkte mit dem SVP. Der 24-Jährige konnte zwar die 0:2-Niederlage des Aufsteigers nicht verhindern, er vermittelte aber eindrucksvoll, dass er bis zur Rückkehr von Stammkeeper Mathias Schuster ein adäquater Vertreter ist. Tagblatt-Reporter Oliver Rabuser unterhielt sich mit Kirr nach dessen Einstand und stellt den temporären Neuzugang aus München vor.

Herr Kirr, wie kam es zum Kontakt und letztlich zur Premiere beim SV Polling?

Das lief über meinen früheren Torwarttrainer Michael Hofmann und Thomas Miller (ehemaliger Spieler und Vereinslegende des TSV 1860 München, Anm. d. Red.). Miller hat mir gesagt, dass Polling meine Hilfe braucht. Es sei Not am Mann im Tor. Ich habe schon länger Pause gemacht und möchte derzeit nicht wieder fest irgendwo einsteigen. Aber da war ich sofort dabei.

Wie bewerten Sie ihren Einstand?

Ich hatte zuvor kein Training mit den Jungs. Ich bin am Sonntag auf eine komplett neue Mannschaft gestoßen, aus der ich niemanden kannte. Ich hoffe natürlich, ich konnte etwas helfen, auch wenn es aus sportlicher Sicht leider nicht geklappt hat.

Ihre Vita liest sich im Kontext ihres relativ geringen Alters interessant. Sie waren unter anderem bei Austria Salzburg und bei der SpVgg Unterhaching. Warum spielen Sie derzeit nicht aktiv Fußball?

Das hat berufliche Belange. Ich beginne in zwei Wochen eine Ausbildung und wollte erst schauen, wie es ohne Fußball ist und deswegen keiner Mannschaft zusagen. Ich bin mit Fitnessstudio und Laufeinheiten gut ausgelastet.

Aber deswegen gleich ganz aufhören? Oder geht es mittelfristig für Sie doch wieder zwischen die Pfosten?

Es war eine spontane Entscheidung, die aus dem Bauch heraus fiel. Fußball ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens. 2022 erlitt ich im Trikot von Salzburg einen Kreuzbandriss, danach war es schwer wieder reinzufinden. Ich kam bei der Zweiten Mannschaft von Illertissen unter, war in Pipinsried und letztes Jahr bis zum Winter in Karlsfeld. Da hatte ich dann plötzlich nicht mehr so den Spaß an der Sache.

Unverhofft landen Sie bei SV Polling, einem Dorfverein im Oberland. Ein Kulturschock für Sie?

(lacht) Ehrlich gesagt fand ich es sehr cool. Es ist hier anders organisiert als in der Regionalliga oder höher. Mich hat es auch gewundert, dass in Bad Heilbrunn so viele Leute zugeschaut haben. Die Jungs haben es mir total einfach gemacht. Das war eine runde Sache. Jetzt haben wir zusammen noch ein Spiel vor der Nase. Hoffentlich ziehen wir gegen Gilching die Punkte.

Auf dem Land geht es in der Regel mehr um Zusammenhalt statt um einzelne Karrieren. Auch der Bezug zum Ort ist gewöhnlich sehr ausgeprägt. Mussten Sie sich erst neu sortieren?

Nein, das war keine riesige Umstellung. Das sind alles super Typen, und ich bin selber ein offener Typ, der auf Leute zugehen kann. Es hat mir wirklich Spaß gemacht.

Als Aufsteiger sehnt sich der SVP nach dem ersten Erfolgserlebnis. Sie kennen strukturierten Fußball von Ihren früheren Stationen. Wie wirkte das Geschehen vor Ihnen auf Sie?

Vieles habe ich erst in der Besprechung vor dem Spiel erfahren. Vor allem, wie man vorgehen möchte. Als Aufsteiger spielst du normalerweise nie die gesamte Liga auseinander. Vielleicht war es insgesamt zu zaghaft. Man hätte den Heilbrunnern phasenweise mehr Stress geben müssen, dadurch Fehler erzwingen und daraus Profit schlagen.

Sie kassierten Gegentore in der ersten und in der allerletzten Minute. Wie haben Sie die erlebt?

(lacht wieder) Das Spiel wurde angepfiffen und 30 Sekunden später steht es 0:1. Es war eine Eins-gegen-eins-Situation und für mich schwer zu halten. War gut in die lange Ecke abgeschlossen. Beim 0:2 waren die Batterien bei uns etwas leer. So kommt es zu solchen Kontern. Grundsätzlich habe ich versucht, im Spielaufbau und bei der Kommunikation zu helfen. Wäre schön, wenn kommenden Sonntag auch das Ergebnis passt.