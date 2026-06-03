Ex-Regionalliga-Keeper Hempfling verstärkt Trainerteam des TSV

Das Trainerteam des TSV Neudrossenfeld bekommt Verstärkung. Beim Bayernligisten heuert Ex-Regionalliga-Keeper Jonas Hempfling an.
Der 32-Jährige bringt dabei reichlich Erfahrung zum TSV: Hempfling stand unter anderem 39-mal für die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern auf dem Platz und hütete das Tor des VfL Frohnlach. Zuletzt war er als Trainer beim BSC Kulmbach (Kreisklasse) und Torwarttrainer beim TSC Mainleus tätig.
In Neudrossenfeld übernimmt Hempfling ab sofort die Position des Torwarttrainers und wird künftig für die Ausbildung und Weiterentwicklung der Torhüter im Herrenbereich verantwortlich sein, erklärt der Verein in einer Pressemitteilung.
„Wir freuen uns, dass wir Jonas für unser Team dazugewinnen konnten. Nach internen Analysen und Gesprächen gab es den Wunsch nach einer Veränderung, und wir können diese Baustelle nun schließen", kommentiert Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter des Bayernligisten, die Verpflichtung. „An dieser Stelle aber auch noch mein großer Dank an ‚Inge‘ und Nico, die in der vergangenen Saison kurzfristig eingesprungen sind.“
Hempfling ist fortan für die Torhüter der Bayernliga- und der Kreisliga-Mannschaft verantwortlich. Die Leitung der Torwart-Akademie bleibt bei Mario Schupfner.
In diesem Sommer hat der TSV mit dem Transfer von Cristian Camilo Fischer bereits für Aufsehen gesorgt. Der Top-Torjäger des FC Coburg verstärkt den Bayernligisten ebenso wie die Brüder Dannhäußer, die von der SpVgg Bayreuth nach Neudrossenfeld wechseln. Zudem ist Fardin Rabet nach einem Abenteuer in Zypern zurück. In der Saison 2024/25 gelangen dem 24-Jährigen 15 Scorer in 25 Bayernliga-Spielen.