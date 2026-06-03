Ex-Regionalliga-Keeper Hempfling verstärkt Trainerteam des TSV Zuletzt Trainer beim BSC Kulmbach und Torwarttrainer in Mainleus von Boris Manz · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

Jonas Hempfling hütete von 2016 bis 2018 das Tor der SpVgg Bayreuth. Im Oktober 2017 erlitt er einen Kreuzbandriss und wechselte später nach Frohnlach. – Foto: Sven Leifer

Das Trainerteam des TSV Neudrossenfeld bekommt Verstärkung. Beim Bayernligisten heuert Ex-Regionalliga-Keeper Jonas Hempfling an.

Der 32-Jährige bringt dabei reichlich Erfahrung zum TSV: Hempfling stand unter anderem 39-mal für die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern auf dem Platz und hütete das Tor des VfL Frohnlach. Zuletzt war er als Trainer beim BSC Kulmbach (Kreisklasse) und Torwarttrainer beim TSC Mainleus tätig. "Wunsch nach Veränderung": Bayernligist Neudrossenfeld holt Jonas Hempfling als Torwart-Trainer In Neudrossenfeld übernimmt Hempfling ab sofort die Position des Torwarttrainers und wird künftig für die Ausbildung und Weiterentwicklung der Torhüter im Herrenbereich verantwortlich sein, erklärt der Verein in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir Jonas für unser Team dazugewinnen konnten. Nach internen Analysen und Gesprächen gab es den Wunsch nach einer Veränderung, und wir können diese Baustelle nun schließen", kommentiert Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter des Bayernligisten, die Verpflichtung. „An dieser Stelle aber auch noch mein großer Dank an ‚Inge‘ und Nico, die in der vergangenen Saison kurzfristig eingesprungen sind.“ Neben Hempfling: Vier neue Spieler für Neudrossenfelds Bayernliga-Team Hempfling ist fortan für die Torhüter der Bayernliga- und der Kreisliga-Mannschaft verantwortlich. Die Leitung der Torwart-Akademie bleibt bei Mario Schupfner.